La confiance, "clé" pour promouvoir pleinement le rôle du secteur privé

La résolution N°68-NQ/TW du Politburo sur le développement du secteur économique privé a été saluée comme une politique révolutionnaire qui affirme clairement le rôle de ce secteur dans l’économie nationale.

>> Développer le secteur privé de la santé nécessite des politiques spécifiques

>> Booster le secteur économique privé

>> Infrastructures : cap sur la confiance et la transparence pour attirer les investisseurs privés

Photo : Tât Dat/VNA/CVN

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour, le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, à Singapour, a souligné l’importance du secteur privé pour le développement durable et a mis en avant les facteurs clés à prendre en compte pour concrétiser cette résolution.

Selon le chercheur, les entreprises privées ont besoin de deux conditions fondamentales. La première est un marché véritablement sain, transparent et porteur. Le deuxième aspect est la coordination des «deux mains» : la main invisible du marché et la main visible de l’État.

Il a souligné que toutes deux doivent être fortes, résilientes et agir dans l’intérêt national. Si l’État doit jouer un rôle de facilitateur et apporter un soutien sans réserve, il doit également maintenir une distance appropriée afin d’éviter les abus politiques. Seule une main forte peut avoir un impact significatif, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de surveillance, d’équité et de transparence au bénéfice de tous.

S’appuyant sur l’expérience des pays ayant connu un développement rapide, le professeur Vu Minh Khuong a identifié trois domaines spécifiques où les entreprises privées ont besoin de soutien.

Photo : VNA/CVN

Le premier est l’accès à la technologie, en particulier pour les petites et moyennes entreprises ; le deuxième est celui des ressources humaines, qui doivent être bien formées ; et le troisième est celui des mécanismes d’incitation, notamment des fonds de crédit pour l’innovation, le développement technologique et l’expansion sur les marchés internationaux.

Il a cité l’exemple de Singapour, où les entreprises qui explorent les marchés étrangers peuvent voir jusqu’à la moitié de leurs coûts couverts par des organisations professionnelles, dans des limites définies. Un tel soutien, a-t-il souligné, est essentiel, tout comme la simplification des procédures administratives, en particulier dans les domaines prioritaires des localités.

Le Professeur Vu Minh Khuong a souligné que la clé de la croissance du secteur privé réside dans des rémunérations équitables et des intérêts équilibrés, renforçant ainsi la confiance entre les entreprises et le public.

Il a conclu que seule une mobilisation totale des ressources privées pour relever les défis nationaux permettra au secteur de remplir son rôle. Surtout, la confiance dans le secteur économique privé est l’élément le plus crucial du processus de réforme.

VNA/CVN