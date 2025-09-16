La dette publique du Vietnam a diminué de moitié en cinq ans

La dette publique du Vietnam a été ramenée à 34% du Produit intérieur brut (PIB) en 2024, contre 55,9% en 2020. Ce résultat est le fruit d’un contrôle rigoureux de l’endettement des localités, des ministères et des services.

>> La BM salue l’efficacité de la gestion de la dette publique du Vietnam

>> Le gouvernement adopte l’endettement public et la gestion de la dette publique

Selon un rapport de la Banque mondiale (BM), la gestion de la dette du Vietnam est jugée efficace, avec des progrès notables enregistrés dans le cadre juridique depuis la promulgation de la Loi sur la gestion de la dette publique en 2017, ainsi que dans la mise en place de procédures internes cohérentes et transparentes. La BM a notamment souligné la clarté des attributions, des objectifs et des finalités de l’endettement définis dans les textes réglementaires.

Photo : VNE/CVN

Le pays a mis en place une organisation efficace, caractérisée par une bonne coordination entre les organes compétents et un personnel hautement qualifié. D’après les prévisions de Trading Economics, la dette publique devrait toutefois remonter à environ 40% du PIB en 2026 et à 42% en 2027.

La stratégie nationale de gestion de la dette est saluée pour sa qualité, sa transparence et la publication régulière des données essentielles. Les audits financiers et de conformité sont menés régulièrement par l’Audit d’État, avec des rapports soumis à l’Assemblée nationale et rendus publics. En outre, le Vietnam assure une coordination efficace entre la politique d’endettement, la politique budgétaire et la politique monétaire, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique.

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong a souligné que la gestion de la dette publique constitue un pilier essentiel du développement socioéconomique du pays. Dans un contexte de forte croissance et de besoins d’investissement croissants, le Vietnam doit mobiliser efficacement les ressources financières, tout en en garantissant l’utilisation rationnelle et durable. Il a également rappelé qu’en tant que pays ne bénéficiant plus de prêts préférentiels, le Vietnam est confronté à de nouveaux défis d’accès aux capitaux.

Dans ce contexte, les évaluations objectives de la BM et ses recommandations constituent une base solide pour l’élaboration de politiques adaptées. Le vice-ministre a exprimé le souhait que la Banque mondiale poursuive sa coopération étroite avec le ministère des Finances, en particulier avec le Département de la gestion de la dette et de l’économie extérieure, afin de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et stratégiques du Vietnam.

Le gouvernement adopte le plan

d’endettement public 2025

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a récemment signé une décision approuvant le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique pour 2025, ainsi que le programme triennal de gestion de la dette publique pour la période 2025-2027.

Ces orientations visent à assurer le remboursement intégral et ponctuel de la dette publique sans affecter la notation souveraine du Vietnam, tout en poursuivant la restructuration du portefeuille obligataire de l’État en fonction des conditions de marché et des besoins de développement. Elles prévoient également une diversification des canaux d’emprunt, au niveau national comme international, afin d’équilibrer le budget de l’État et de soutenir le développement socio-économique. Les capitaux étrangers resteront privilégiés pour les projets d’envergure et stratégiques.

Photos : VNA/CVN

Un suivi rigoureux sera appliqué pour maintenir les indicateurs de sécurité de la dette dans les limites fixées, développer le marché intérieur des capitaux et maximiser l’utilisation de l’aide publique au développement (APD) ainsi que des prêts concessionnels étrangers.

Concernant le plan d’emprunt public et de remboursement de la dette pour 2025, les emprunts gouvernementaux sont plafonnés à 815.238 milliards de dôngs (30,86 milliards de dollars), dont 443.100 milliards de dôngs pour couvrir le déficit budgétaire central, 361.100 milliards de dôngs pour le remboursement de la dette et près de 11.000 milliards de dôngs pour les réaffectations des prêts. Les emprunts proviendront principalement d’obligations du gouvernement, d’APD, de prêts concessionnels étrangers et d’autres sources de financement légales.

Les remboursements de la dette publique sont plafonnés à 506.949 milliards de dôngs, dont les obligations du gouvernement représentent 468.500 milliards de dôngs et les prêts de rétrocession, 38.400 milliards de dôngs. Le plan ne prévoit aucune garantie gouvernementale pour les obligations émises au niveau national par la Banque de développement du Vietnam en 2025, tout en permettant à la Banque vietnamienne des politiques sociales (VBSP) d’émettre jusqu’à 10.500 milliards de dôngs d’obligations nationales garanties.

Les administrations locales sont autorisées à emprunter jusqu’à près de 31.800 milliards de dôngs en 2025, dont 3.300 milliards de dôngs alloués au remboursement du principal et 3.100 milliards de dôngs aux intérêts et frais. Les entreprises et établissements de crédit vietnamiens sans garantie gouvernementale peuvent contracter un maximum d’environ 5,5 milliards de dollars de prêts commerciaux étrangers à moyen et long terme, et la dette extérieure à court terme devrait augmenter de 18 à 20% par rapport aux niveaux de fin 2024.

Pour la période 2025-2027, le total des emprunts gouvernementaux est plafonné à 2,218 billiards de dôngs, dont 2,180 billiards de dôngs pour le budget central et 35 billions de dôngs pour les rétrocessions de l’APD et les prêts concessionnels étrangers. Les remboursements de la dette sur trois ans sont plafonnés à 1,346 billiard de dôngs, dont 1,2 billiard de dôngs d’obligations directes et 120 billions de dôngs de dettes rétrocédées. Le plan exige le remboursement intégral et ponctuel des obligations de l'État afin d’éviter les impayés et de garantir le respect par le Vietnam de ses engagements internationaux. Le plafond des garanties gouvernementales sur la période inclut jusqu’à 14,16 billions de dôngs pour la Banque de développement du Vietnam.

Les garanties accordées à la VBSP dépendront du recouvrement effectif des créances issues du programme de redressement et de développement socio-économique. La décision met également l’accent sur un contrôle strict de la dette des collectivités locales, le respect de la loi budgétaire de l’État et l’accélération du décaissement des investissements publics.

Thê Linh/CVN



