L’État de l’Idaho s’intéresse au modèle d’élevage bovin high-tech à Gia Lai

Le 18 novembre à la commune d’Ia Puch dans la province de Gia Lai (Centre), le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, et les dirigeants du groupe THACO ont accueilli une délégation de l’État de l’Idaho, composée de représentants de son autorité et ses entreprises agricoles de premier plan.

Photo : VNA/CVN

La rencontre intervient alors que Gia Lai privilégie le développement de l’agriculture high-tech, avec l'élevage bovin identifié comme un pilier économique.

Pham Anh Tuân a salué la présence du vice-gouverneur de l’Idaho, Scott Bedke, et du conseiller agricole du Département américain de l’Agriculture, Benjamin Henderson, affirmant que la visite marquait une étape importante dans l’élargissement de la coopération agricole. L’intérêt de la partie américaine pour le modèle d’élevage bovin de Gia Lai confirme le fort potentiel de la province dans une agriculture moderne et durable.

Le vice-gouverneur Scott Bedke a présenté les atouts traditionnels de l’Idaho dans l’élevage bovin, la transformation et les intrants agricoles, estimant que les deux parties disposaient d’opportunités concrètes dans les domaines de la génétique, de la nutrition, de la médecine vétérinaire, de la mécanisation et de la numérisation dans l’agriculture.

Photo : VNA/CVN

La délégation a ensuite visité le projet de ferme bovine à viande d’Ia Puch de THACO AGRI (relevant du groupe THACO), conçu pour 25.000 têtes et un roulement annuel de 100 000 bovins.

Scott Bedke a apprécié l’envergure et le modèle de production de la ferme, y voyant une base propice pour approfondir la coopération en matière d'expertise technique, d'élevage, de nutrition, de médecine vétérinaire et de gestion agricole grâce aux technologies numériques. Il a exprimé son souhait de promouvoir la coopération dans le domaine de la transformation et de la consommation des produits bovins.

VNA/CVN