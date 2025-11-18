Vietnam - Algérie : Une nouvelle dynamique pour les échanges bilatéraux

Plus de soixante ans après l’établissement des relations diplomatiques (1962-2025), le Vietnam et l’Algérie enregistrent des avancées significatives dans leur coopération économique et commerciale.

>> Attentes à la veille de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie

>> La 13e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Algérie

>> Les relations Vietnam - Algérie à la veille d'un tournant historique

Photo : VNA/CVN

Les échanges ont fortement progressé ces dernières années, tandis que la collaboration pétrolière s’est imposée comme un symbole de réussite du partenariat bilatéral.

Dans un contexte où les deux pays cherchent à diversifier leurs marchés et à créer de nouveaux moteurs de croissance, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie devrait ouvrir une étape décisive, en renforçant le cadre de coopération et en créant des avancées majeures dans le commerce et l’investissement.

Selon les experts, les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays ne cessent de se développer, avec une coopération élargie à de nombreux domaines, dont l’économie et le commerce représentent un point fort.

D’après les données des Douanes vietnamiennes, les échanges bilatéraux ont atteint en moyenne près de 180 millions de dollars par an sur la période 2020-2024, culminant à 241 millions de dollars en 2023. Sur les dix premiers mois de 2025, le commerce bilatéral est estimé à 472 millions de dollars, en hausse de 195% par rapport à la même période de 2024 ; les exportations vietnamiennes atteignent 465 millions de dollars, contre 7 millions de dollars d’importations.

Le Vietnam exporte principalement café, noix de cajou, poivre, produits aquatiques et chimiques, chaussures, textile et acier. L’Algérie fournit notamment ordinateurs et composants électroniques, caroube, pattes de poulet ou encore aliments pour bétail. Le pays cherche aussi à développer l’exportation de dattes et d’huile d’olive.

La coopération énergétique constitue un autre pilier majeur. Depuis 2009, la Société d’exploration et de production de PetroVietnam (PVEP), membre du groupe Petrovietnam, la société thaïlandaise PTTEP et le groupe algérien Sonatrach exploitent conjointement le champ pétrolier de Bir Seba, dans la région de Hassi Messaoud. Mis en production en août 2015, le gisement a atteint près de 57 millions de barils fin 2024, avec une production quotidienne de 17.500 à 18.000 barils début 2025.

Renforcer davantage les relations bilatérales

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, l’Algérie demeure un partenaire commercial important du Vietnam en Afrique. Toutefois, la coopération économique doit encore surmonter plusieurs obstacles : distance géographique, coûts logistiques élevés, manque d’informations sur les marchés, ainsi que différences linguistiques, juridiques et techniques - autant de facteurs qui freinent un partenariat encore en deçà de son potentiel.

Lors d’une rencontre avec le député Saleh Djeghloul, président du Groupe parlementaire d’amitié Algérie - Vietnam, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a salué le rôle et la position de l’Algérie, l’une des principales économies d’Afrique du Nord et un marché à fort potentiel. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération énergétique, notamment dans les services pétroliers, tandis que l’Algérie pourrait importer de manière stable des produits vietnamiens tels que denrées alimentaires, produits aquatiques, biens de consommation ou matériaux de construction.

Le député Djeghloul a souligné que l’Algérie poursuit des réformes pour réduire sa dépendance aux exportations de pétrole et de gaz et attirer davantage d’investissements étrangers. Riche en ressources minérales - dont des gisements de fer parmi les plus importants au monde - et en produits agricoles comme l’olive ou la datte, l’Algérie souhaite voir les entreprises vietnamiennes s’intéresser davantage aux opportunités industrielles du pays.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a proposé d’accélérer la coopération, notamment en finalisant la révision de l’Accord commercial bilatéral de 1994 afin de faciliter les échanges. Il a également appelé à encourager la participation des entreprises aux foires et événements économiques, et demandé à l’Algérie de soutenir le projet pétrolier conjoint et de créer des conditions favorables pour l’expansion des activités de Petrovietnam.

Le Groupe d’amitié Algérie - Vietnam s’est engagé à servir de passerelle pour renforcer davantage les relations bilatérales.

VNA/CVN