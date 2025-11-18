La lutte contre la pêche INN s’intensifie sur les pêcheries dans le Centre

En cette fin d’année, alors que les pêcheurs du Centre du Vietnam entrent dans la haute saison de pêche, les bateaux de l’équipe d’inspection des pêches n°3 (basée à Dà Nang) continuent de patrouiller jour et nuit afin de surveiller et de prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Cette unité constitue le cœur de la campagne intensive menée contre la pêche INN, conformément au télégramme officiel n°198/CD-TTg et à la décision n°2310/QD-TTg du Premier ministre, en date du 17 octobre 2025.

Les bateaux KN363 et KN365 patrouillent de la frontière maritime nationale jusqu’à l’est de l’île de Cu Lao Xanh (Gia Lai, à 100 milles nautiques) et à l’est du cap Ba Kiêm (Lâm Dông, à 150 milles nautiques), en appliquant des stratégies de surveillance adaptées aux caractéristiques de chaque zone de pêche afin d’assurer un suivi efficace.

Le capitaine Bui Duy Minh, commandant du KN365, a souligné que l’équipe accorde une importance particulière à la diffusion de la réglementation en haute mer. Le personnel monte directement à bord des bateaux de pêche, distribue des dépliants et utilise des haut-parleurs pour informer les pêcheurs des limites maritimes, de l’obligation d’entretenir des systèmes de suivi, de tenir un journal de pêche et d’éviter les pratiques interdites.

Depuis fin octobre 2025, l’équipe a inspecté 113 bateaux et infligé des amendes administratives d’un montant total d’environ 287 millions de dôngs (10.900 dollars) aux contrevenants, notamment pour désactivation des systèmes de suivi, pêche hors des zones autorisées ou défaut d’enregistrement de leur activité. Les amendes sont appliquées avec rigueur, mais un volet pédagogique est également mis en place afin de rappeler aux pêcheurs que le respect de la loi préserve la réputation de la pêche vietnamienne.

Outre le contrôle, l’équipe d’inspection des pêches n°3 a apporté son soutien aux pêcheurs : distribution de 831 brochures d’information et de 188 drapeaux nationaux, renforçant ainsi leur confiance et leur permettant de prendre la mer en toute sécurité.

Le pêcheur Nguyên Duc Trung a déclaré : «La présence des autorités nous aide à pêcher en toute sécurité et à respecter la réglementation, à protéger les ressources marines et à prévenir les conflits internationaux.»

Le capitaine Bui Duy Minh a souligné que l’équipe poursuivra ses patrouilles rigoureuses, innovera dans ses méthodes de sensibilisation juridique et collaborera étroitement avec les autorités locales afin de prévenir totalement la pêche INN, de protéger les ressources halieutiques et d’assurer le développement durable du secteur.

L’image du drapeau rouge à étoile jaune flottant sur les bateaux de pêche inspire fierté et sens des responsabilités aux pêcheurs, leur rappelant l’importance de respecter la loi et de protéger la souveraineté maritime du pays.

VNA/CVN