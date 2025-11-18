INN : Le Vietnam renforce la surveillance des navires pour lutter contre la pêche illégale

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, vice-président du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé le 18 novembre, à Hanoï, la 22ᵉ session du Comité, en visioconférence avec 21 provinces et villes côtières.

La réunion a été consacrée à l’évaluation de l’exécution des tâches de prévention et de lutte contre la pêche INN, ainsi qu’à la discussion des mesures visant à renforcer la gestion des navires de pêche et l’interconnexion des systèmes de données.

Selon le rapport du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, au 15 novembre, 100% des navires de pêche des provinces ont été enregistrés et mis à jour dans la Base nationale de données sur la pêche (VNFishbase), atteignant un total de 79.360 navires. Le nombre de licences de pêche délivrées s’élève à 76.811 navires. Les autorités locales ont également renforcé le contrôle en déléguant aux communes, aux forces locales et aux responsables la surveillance stricte des navires non conformes ou dont les licences ont expiré.

Un signal positif a été enregistré la semaine dernière : aucun navire vietnamien n’a été saisi pour violation en haute mer étrangère. Depuis le début de l’année 2024 jusqu’au 15 novembre 2025, les forces de police ont ouvert 91 enquêtes pénales liées à la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée), concernant 136 prévenus, et ont jugé 48 affaires impliquant 101 accusés. Entre la 21ᵉ et la 22ᵉ session, les autorités ont détecté et traité 62 navires pour déconnexion de leur dispositif de suivi (VMS) ou pour avoir dépassé les limites autorisées de pêche en mer.

Parmi les 80 missions confiées par le Premier ministre, 55 ont été achevées, tandis que 25 sont en cours. Ces tâches se concentrent sur trois axes principaux : la gestion et le contrôle de la pêche, incluant la mise à jour des listes de navires à haut risque, le suivi des produits de la pêche exploités et importés, et la numérisation de la gestion des navires ; la coopération internationale et l’information auprès de l’Union européenne (UE) et des partenaires concernés sur les efforts contre la pêche IUU ; et la garantie des infrastructures informatiques et télécoms, avec mise à jour hebdomadaire des abonnements au service VMS.

Au niveau local, 19 missions ont été attribuées, dont 4 accusent un retard : adoption de politiques de reconversion professionnelle et soutien aux pêcheurs pour la modernisation des VMS ; traitement des navires déconnectés ou dépassant les limites de pêche ; régularisation des navires saisis à l’étranger ; et mise en œuvre complète du système eCDT pour tous les navires de 15 mètres ou plus.

Lors de la réunion, le représentant du ministère de la Sécurité publique a indiqué que la police des 21 provinces côtières a été chargée de mettre à jour les données des navires et de leurs propriétaires dans la base nationale de données sur la population (VNeID), tout en assurant la sécurité et la protection des systèmes. Cependant, l'interconnexion entre le système de gestion des navires du ministère de la Défense, la Direction de la Pêche et du Contrôle des Pêches (MAE), et VNeID n'est pas encore complète, en raison d’un manque d’harmonisation technique et de standards de sécurité.

Face à ce constat, le groupe Viettel a annoncé avoir mis en œuvre des solutions techniques pour relier le système de gestion des navires du ministère de la Défense avec VNFishbase et eCDT. Viettel a proposé un modèle d’intégration centralisée via le système du ministère de la Défense, privilégié aux connexions directes dispersées entre les différents systèmes. Ce modèle garantit la sécurité de l’information de niveau 3, tout en améliorant la cohérence et l’interopérabilité des données.

Dans ses conclusions, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné le rôle central du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement dans la gestion étatique de la pêche. Il a demandé aux autorités compétentes de superviser activement et de contrôler l’exécution des missions afin de remédier aux retards. Le ministère est également chargé de mettre à jour la répartition de la gestion des navires de 24 mètres ou plus dans le cadre de la révision du décret 37/2024/NĐ-CP, notamment pour les sanctions administratives et la gestion des données.

Concernant la base nationale de données sur la pêche, le Vice-Premier ministre a ordonné la finalisation rapide, d'ici le 31 décembre, d'un système intégré, cohérent et interconnecté, utilisable de manière centralisée. Il a insisté sur la qualité des données, qui doivent impérativement être "exactes, complètes, fiables et vivantes", afin de soutenir efficacement la gestion, la traçabilité et la surveillance des navires. Les droits d’accès devront être clairement définis, y compris pour le grand public. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) est désormais chargé de collaborer avec des experts pour concevoir l’architecture, les fonctionnalités et le système de droits d’accès requis.

Il a également demandé à l’Inspection générale du gouvernement de passer en revue tous les outils juridiques et sanctions administratives pour les violations INN, en sélectionnant certaines provinces pour vérifier et résoudre intégralement les cas en suspens.

Enfin, le vice-Premier ministre a invité les provinces à examiner tous les navires, assurer que chaque navire dispose de son propre dossier, retirer les licences expirées ou non conformes et soutenir les pêcheurs. Les autorités locales doivent collaborer avec le ministère de la Défense et la Garde côtière pour identifier les ports de pêche conformes, aider les ports privés à finaliser les procédures et tendre vers l’automatisation de l’enregistrement et de la certification de l’origine des produits de la pêche. À long terme, elles doivent évaluer la reconversion durable des pêcheurs, élaborer des politiques de pêche durables liées aux ressources naturelles, promouvoir l’aquaculture offshore de haute technologie et développer la coopération pour la pêche en haute mer internationale.

VNA/CVN