Le port international de Long An et le port de Kobe forgent leur partenariat stratégique

Les responsables du port international de Long An (Vietnam) et du port de Kobe (Japon) ont signé lundi 17 novembre un protocole d’accord établissant un partenariat stratégique, s’inscrivant dans le cadre des efforts de la province de Tây Ninh pour promouvoir les investissements, l’emploi et le commerce au Japon.

>> Le port de Chu Lai ambitionne de devenir un centre logistique de classe mondiale

>> Le chantier du port international de Hon La démarre à Quang Binh

>> Le port international TIL de Hai Phong entre en service

Photo : VNA/CVN

Ce document fait suite à près d’un an de discussions et reflète l’engagement des autorités locales et des milieux d’affaires à promouvoir le commerce, à renforcer la connectivité et à développer une capacité industrielle nationale moderne et durable, en vue d’une intégration mondiale plus poussée.

Le protocole d’accord couvre plusieurs domaines de coopération clés, notamment les efforts visant à accroître la capacité de transport maritime et le débit de marchandises dans les deux ports. Le projet comprend des échanges sur la gestion, l’exploitation et l’amélioration des infrastructures portuaires modernes ; la mise en réseau avec des partenaires et clients internationaux ; et le développement conjoint de modèles de ports verts et intelligents appliquant des technologies de gestion avancées visant à réduire les émissions de carbone. Il inclut également une coopération en matière de formation et d’échange de personnel logistique hautement qualifié, conforme aux normes et pratiques internationales.

Le port international de Long An, nouvel acteur sur le marché portuaire vietnamien, cherche à élargir sa coopération avec les principaux ports internationaux afin d’acquérir de l’expérience, de partager des connaissances et de participer à des projets à valeur ajoutée. Ses partenariats s’étendent à des ports de premier plan tels qu’Oakland, Long Beach et Portland aux États-Unis ; Göteborg en Suède ; le cluster portuaire Bohaiwan-SPG en Chine ; et OPASCOR aux Philippines, entre autres.

Développé par le groupe Dongtam depuis 2015, le cluster du port international de Long An s’est imposé comme une plateforme régionale clé pour la collecte et le transbordement de marchandises. Le port a contribué à alléger la charge de travail du système portuaire de Hô Chi Minh-Ville, à fluidifier la circulation urbaine et à réduire significativement les coûts logistiques pour les entreprises du delta du Mékong.

Pour les entreprises de Tây Ninh et des zones environnantes, le port est perçu comme un moteur d’attraction des investissements et un catalyseur de nouvelles opportunités de développement pour les zones industrielles, les pôles de compétitivité et les investisseurs.

L’établissement d’un partenariat stratégique avec le port de Kobe devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, témoignant de la volonté des autorités locales et des entreprises de dynamiser le commerce, de renforcer la connectivité et de développer une capacité industrielle nationale moderne et durable, améliorant ainsi l’offre et favorisant une participation plus étroite aux chaînes de valeur régionales.

VNA/CVN