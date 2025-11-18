INN

Dông Thap unissent leurs efforts pour lever le "carton jaune" imposé par la CE

La province de Dông Thap compte actuellement 1.505 bateaux de pêche, dont une majorité capable d'opérer dans les zones hauturières. À ce jour, 1.291 navires sont autorisés, équipés de dispositifs de surveillance et régulièrement mis à jour dans le système.

Dans le cadre des efforts visant à lever le "carton jaune" de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les garde-frontières de Dông Thap jouent un rôle central dans la sensibilisation et le contrôle des activités de pêche. Depuis 2024, aucun cas de violation dans les eaux étrangères n'a été signalé.

Lors de la campagne intensive contre la pêche INN (du 1er septembre au 7 octobre 2025), les garde-frontières ont diffusé des brochures à plus de 7.000 marins et effectué près de 30 patrouilles, contribuant à sensibiliser les pêcheurs au respect de la réglementation sur la pêche maritime et à l'interdiction de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À Gia Thuân, zone de pêche importante, les postes frontaliers ont organisé des sessions de formation sur la législation vietnamienne, internationale et les directives provinciales relatives à la lutte contre la pêche illégale. Le poste de garde-frontière de Kiêng Phuoc a ainsi contrôlé 265 embarcations et plus de 2.000 marins depuis septembre 2025.

Les points de contrôle refusent systématiquement le départ des navires dépourvus de système de surveillance ou de documents requis. Les autorités locales constatent une nette amélioration de la discipline des pêcheurs, appuyant les efforts de Dông Thap et du Vietnam pour lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

Dans les temps à venir, les garde-frontières continueront de coopérer avec les autorités compétentes pour renforcer la sensibilisation, la formation juridique et l'utilisation des outils numériques conformément aux directives gouvernementales, afin d'assurer une gestion stricte des navires, prévenir les risques de pêche INN et garantir une exploitation durable des ressources marines.

