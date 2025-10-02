Cân Tho

Pour l’avenir de l’agriculture et de l’élevage dans les pays en développement

L’Université de Cân Tho accueille, du 1 er au 4 octobre, la 10ᵉ édition de la Conférence internationale sur l’agriculture et l’élevage durables dans les pays en développement (SAADC), un forum scientifique de renom réunissant plus de 300 délégués, dont des chercheurs, des experts, des dirigeants d’entreprise et diverses parties prenantes venus de nombreux pays.

Placée sous le thème "Systèmes d’élevage circulaire : solutions pour un développement durable", cette édition s’inscrit dans la recherche de réponses aux défis mondiaux actuels, tels que le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles et la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire.

Lors de la séance d’ouverture, le professeur Trân Ngoc Hai, vice-recteur de l’Université de Cân Tho, a souligné que les modèles d’élevage circulaire, axés sur la réduction des déchets et l’optimisation des ressources, permettent non seulement d’accroître la productivité, mais aussi de protéger l’environnement. Selon lui, ces approches innovantes contribuent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et renforcent la résilience des communautés rurales.

Les interventions couvrent un large éventail de thématiques : adaptation climatique, lutte contre l’antibiorésistance, approche "Une seule santé" (One Health), progrès en génétique et nutrition, ainsi que valorisation et recyclage des ressources agricoles.

Le professeur Juan Boo Liang, président de la SAADC 2025 et représentant de l’Université Putra Malaysia, a salué l’organisation de la conférence pour la première fois au Vietnam, à Cân Tho, au cœur du delta du Mékong, une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique.

Depuis près de vingt ans, les conférences SAADC s’imposent comme un espace de référence pour le partage de connaissances et l’orientation des politiques en matière d’élevage durable. Cette 10ᵉ édition marque une étape symbolique, traduisant l’engagement renouvelé de la communauté scientifique internationale face aux défis environnementaux.

Selon les experts, l’élevage joue un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus de milliards de personnes dans les pays en développement. Toutefois, le secteur doit impérativement réduire son empreinte carbone, préserver les ressources naturelles et s’adapter à des aléas climatiques de plus en plus intenses.

Les résultats de recherche présentés devraient contribuer à l’élaboration de politiques et de stratégies de transition écologique pour le secteur de l’élevage, renforçant à la fois sa compétitivité et sa durabilité dans un contexte de mondialisation.

Par son envergure et la qualité de ses échanges scientifiques, SAADC 2025 à Cân Tho apparaît comme une étape clé pour valoriser la recherche vietnamienne à l’échelle internationale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pour l’agriculture et l’élevage du pays dans les années à venir.

