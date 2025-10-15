HCM-Ville renforce la mécanisation et la transformation numérique dans l’élevage

Dans le cadre de la stratégie de restructuration du secteur agricole pour la période 2021-2025, Hô Chi Minh-Ville s’est fixé un objectif clair : amener 70 à 80% des foyers d’éleveurs à appliquer une mécanisation intégrée, combinée à la transformation numérique dans la gestion des troupeaux, des bâtiments et de l’environnement, afin de construire un secteur d’élevage vert, moderne et à faibles émissions.

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l'environnement, la ville met en œuvre de nombreux programmes de soutien à la modernisation technologique, encourageant les éleveurs à investir dans des broyeurs-mélangeurs d’aliments, des systèmes d’alimentation et d’abreuvement automatiques, des capteurs de température et d’humidité ainsi que des logiciels de suivi sanitaire des animaux.

L’objectif, d’ici fin 2025, est que 80% des exploitations automatisent les opérations de soins, d’hygiène et de gestion des déchets, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre et les risques épidémiques. En parallèle, les biotechnologies et les énergies renouvelables sont considérées comme deux piliers essentiels du modèle d’élevage circulaire. La ville soutient l’installation de fosses à biogaz pour traiter les déchets, valoriser le gaz pour la cuisson ou la production d’électricité, tout en réduisant les émissions de méthane.

À la fin de 2024, plus de 2.300 installations de biogaz fonctionnaient efficacement sur le territoire, contribuant à diminuer les odeurs, à améliorer l’environnement rural et à économiser l’énergie pour les ménages d’éleveurs.

Outre le biogaz, l’usage de préparations biologiques dans le traitement des déchets, la désodorisation et l’épuration des eaux usées se généralise. Les modèles utilisant les microorganismes EM, les produits Balasa N01 ou les bactéries photosynthétiques ont démontré une forte efficacité pour réduire la pollution, régénérer la matière organique et produire des engrais biologiques, rendant la chaîne d’élevage complètement circulaire, sans déchets à éliminer.

Parallèlement à la mécanisation, la transformation numérique s’intègre progressivement à la production. Hô Chi Minh-Ville a mis en place un système de gestion numérique des troupeaux, permettant la traçabilité, le suivi sanitaire et les statistiques en temps réel sur une plateforme de données centralisée.

Certaines coopératives d’élevage à Cu Chi, Binh Chanh, Hoc Môn utilisent déjà des logiciels de gestion de ferme (Farm Management) pour enregistrer les calendriers de vaccination, la consommation d’aliments, la productivité et les coûts en temps réel.

Selon M. Trân Van Khôi, directeur par intérim du Centre national de conseil agricole, le processus de mécanisation et de numérisation apporte un double effet : une réduction de 15 à 20 % des coûts de production et une amélioration de la productivité ainsi que du contrôle sanitaire.

"Nous visons un modèle d’élevage intelligent – où chaque bâtiment devient une unité de données et chaque éleveur, un opérateur technologique. Lorsque les données sont interconnectées, la gestion des maladies, du marché et de la traçabilité devient plus transparente", souligne-t-il.

La ville se fixe également pour objectif qu’à l’horizon 2030, 60 % des élevages familiaux et 100% des exploitations à grande échelle appliquent le modèle d’économie circulaire : traitement, recyclage et réutilisation des déchets d’élevage. Il s’agit d’une avancée majeure dans la réduction des gaz à effet de serre, conforme à l’orientation de l’agriculture verte promue par le gouvernement vietnamien.

Cependant, la transition rencontre encore des obstacles : coûts d’investissement élevés, manque de capital pour les petites exploitations et infrastructures numériques inégales dans les zones périphériques. Pour y remédier, le Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural propose la création de crédits préférentiels pour les éleveurs adoptant les technologies avancées, ainsi que des programmes de formation numérique pour renforcer les compétences des agriculteurs.

Les entreprises technologiques sont, quant à elles, encouragées à collaborer avec les coopératives et les ménages agricoles à travers des modèles de partage ou de location d’équipements à l’heure, réduisant ainsi le coût initial d’investissement.

La mécanisation et la numérisation ne constituent pas seulement une tendance, mais bien la clé du développement d’un élevage moderne, vert et efficace à Hô Chi Minh-Ville.

Développement durable

Pour la période 2024-2025, le secteur de l’élevage de Hô Chi Minh-Ville continue de jouer un rôle essentiel dans la structure de l’agriculture urbaine, bien que la taille du cheptel global ait légèrement diminué par rapport aux années précédentes.

Selon le Service de l’agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, la valeur totale de la production animale est estimée à environ 7.000 milliards de dôngs, représentant près de 25% de la valeur agricole totale de la ville.

Le cheptel porcin compte environ 190.000 têtes, légèrement en baisse par rapport à 2023, tandis que le cheptel laitier atteint 70 000 vaches, produisant plus de 250 000 tonnes de lait frais par an. La ville encourage également l’élevage de volailles, de chèvres et de poissons d’ornement selon un modèle écologique et circulaire, combiné à la valorisation des déchets organiques en engrais et en biogaz.

Selon Nguyên Xuân Hoàng, directeur adjoint du Service municipal de l’agriculture et de l'environnement, la ville oriente désormais le secteur de l’élevage vers « une production à haute technologie, numérisée et circulaire », privilégiant l’efficacité des ressources, la réduction des émissions et l’amélioration de la productivité.

L’agriculture de Hô Chi Minh-Ville est en train de se redéfinir selon un modèle urbain moderne, où l’élevage devient un domaine clé pour tester les solutions de transformation numérique et de gestion intelligente.

La ville pilote actuellement un système de gestion du cheptel porcin par puce électronique, une chaîne de traçabilité du lait frais et plusieurs fermes utilisant l’IoT pour le suivi environnemental. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement de l’agriculture à haute technologie 2021-2025.

Lors de la conférence-bilan de 2024, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé plusieurs priorités en se focalisant sur le soutien à la relocalisation des petits élevages hors des zones résidentielles, sur le développement des zones d’élevage à haute technologie, la mise en place de systèmes de traitement des déchets conformes aux normes environnementales, et l’encouragement des entreprises à investir dans l’innovation, les races et la gestion automatisée.

La mégapole du Sud s’oriente à passer d’une production axée sur la quantité à une production centrée sur la qualité, l’efficacité et la valeur ajoutée, tout en renforçant les coopérations et en attirant les investissements dans l’agriculture à haute technologie.

En parallèle, la ville accélère la mise en œuvre de technologies de traitement des déchets d’élevage. Les modèles intégrant la production d’engrais organique, de biogaz et la réutilisation des sous-produits sont considérés comme des tendances incontournables pour réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l'environnement, d’ici 2030, toutes les exploitations d’élevage de la ville devront appliquer des technologies conformes aux normes environnementales, intégrées dans une planification urbaine verte, circulaire et économiquement efficace.

