Viettel - EDGE : développer des produits de l’industrie de la défense

Le groupe Viettel, spécialisé dans l’industrie militaire et les télécommunications, a annoncé le 11 novembre avoir signé un protocole d’accord avec le groupe EDGE des Émirats arabes unis (EAU) lors du Salon aéronautique de Dubaï 2025.

Le document a été signé par le vice-président de Viettel, Nguyên Dinh Chiên, et le président commercial d’EDGE, Omar Al Zaabi, en présence du vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên.

Ce protocole d’accord jette ainsi les bases d’une coopération potentielle de grande envergure dans le domaine des produits de haute technologie destinés à l’industrie de la défense et des technologies de pointe.

Les deux parties coopéreront également dans le domaine des produits et services à double usage et civils, notamment dans les secteurs des infrastructures de télécommunications 5G, des solutions informatiques et de télécommunications, des semi-conducteurs, des caméras IA, des objets connectés, de la cybersécurité, de la logistique et du commerce électronique.

Ce partenariat prévoit le développement potentiel d’un modèle de fabrication d’équipement d’origine (OEM) au Vietnam pour les composants et modules liés aux gammes de produits EDGE, destinés aux Émirats arabes unis et à d’autres marchés d’exportation.

La coopération potentielle couvre également les opportunités en matière de recherche, d’échange et de transfert de technologies, ainsi que de formation technologique.

Ce partenariat sera mené avec l’approbation des autorités compétentes et dans le respect des législations nationales et internationales.

Cet événement marque une étape stratégique pour Viettel, qui s’engage à exporter des produits de haute technologie "Fabriqués au Vietnam" et à mener des recherches et des développements dans les domaines de la défense et des technologies à double usage.

Lancé en novembre 2019, EDGE est l’un des principaux groupes technologiques mondiaux. Sa mission est de développer des solutions agiles, audacieuses et innovantes pour la défense et d’autres secteurs, et d’être un catalyseur de changement et de transformation.

EDGE vise à commercialiser des innovations, des produits et des services révolutionnaires avec une plus grande rapidité et efficacité, à positionner les Émirats arabes unis comme un pôle mondial de premier plan pour les industries futures et à créer des voies claires au sein du secteur pour permettre à la prochaine génération de talents hautement qualifiés de s’épanouir.

