Vietnam - Chine

Coopération pour fournir 1,6 million de porcs au Sud du Vietnam

Environ 1,6 million de porcs seront livrés chaque année à Hô Chi Minh-Ville et aux provinces du Sud à partir de 2027, dans le cadre du premier projet d'élevage de grande hauteur du Vietnam. Ce projet vise à renforcer la production nationale et à réduire les importations de porc.

>> Vietnam - Chine : promouvoir le partenariat stratégique global avec “six plus”

>> Vietnam - Chine : un fort potentiel de coopération dans l’investissement et le tourisme

>> Le Vietnam et la Chine font avancer leurs projets de coopération ferroviaire

Photo : VNA/CVN

Le plan a été dévoilé lors d'une cérémonie de signature entre la société par actions d’agriculture BAF du Vietnam et le groupe alimentaire Muyuan de Chine, le 28 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Le projet, qui sera construit dans la province de Tây Ninh, est conçu pour accueillir environ 64.000 truies et produire 1,6 million de porcs de marché par an, ainsi que pour une usine d'aliments pour animaux d'une capacité estimée à 600.000 tonnes par an.

Avec un investissement de 12.000 milliards de dôngs (plus de 454,3 millions de dollars), ce complexe de grande hauteur, intégré à une usine de production d'aliments pour le bétail, devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 10.000 milliards de dôngs. Il a reçu l'approbation des autorités provinciales de Tây Ninh en juin et du gouvernement en août.

Malgré un secteur de l'élevage développé, le Vietnam dépense encore beaucoup pour importer de la viande. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des sept premiers mois de 2025, le pays a importé 534.800 tonnes de viande et de produits carnés, pour une valeur de plus d'un milliard de dollars, soit une hausse de 11% enn glissement annuel. Cela souligne l'urgence de renforcer les capacités nationales pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations.

Approvisionnement stable

La directrice générale de BAF Vietnam, Bùi Huong Giang, a déclaré que le principal avantage de ce modèle de grande hauteur réside dans une meilleure maîtrise des maladies et une biosécurité accrue. Une conception et des systèmes de filtration modernes contribueront à prévenir les virus dangereux, notamment la peste porcine africaine. Le projet appliquera également les principes de l'économie circulaire, recyclera les eaux usées et produira de l'engrais organique à partir de déchets, répondant ainsi aux défis environnementaux.

Un représentant de Muyuan, premier groupe d'élevage chinois, a déclaré que son expertise en matière d'élevage porcin axé sur la technologie optimisera l'utilisation des terres de 5 à 8 fois, réduira la demande de main-d'œuvre de 20 à 30% et diminuera les coûts d'alimentation et de logistique, contribuant ainsi à des prix abordables pour les consommateurs.

Dans le cadre de ce plan, près de 20.000 porcs issus du projet devraient atteindre les marchés du Sud d'ici fin 2027, répondant ainsi à la forte demande de fin d'année et stabilisant les prix.

Rien qu'en 2025, malgré la pression des maladies, BAF Vietnam a maintenu un approvisionnement stable d'environ 800.000 porcs, dont 800 à 1.000 porcs par mois pour Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN