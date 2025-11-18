La Bourse vietnamienne attire les investisseurs étrangers par de nouvelles réformes

La Bourse vietnamienne est à l’aube de transformations majeures, le gouvernement mettant en œuvre de nouvelles politiques visant à faciliter l’accès des investisseurs étrangers. Cette initiative est un élément crucial de la stratégie vietnamienne visant à renforcer sa position sur le marché boursier et à satisfaire aux critères de MSCI pour une éventuelle reclassification.

Les restrictions imposées à la participation étrangère constituent un obstacle de longue date. Les récentes réformes réglementaires ont pour objectif de rendre le marché plus attractif et accessible aux investisseurs internationaux.

Le 6 novembre, le ministère des Finances a publié la décision n°3761/QĐ-BTC, définissant un plan stratégique pour la mise en œuvre de la décision n°2014/QĐ-TTg, qui approuve le projet de rehaussement du statut du marché boursier vietnamien. Un volet essentiel de ce plan consiste à lever les restrictions sur la participation étrangère, communément appelées "plafond de participation étrangère".

Améliorer l’environnement des investissements

Le ministère a chargé l’Agence de l’investissement étranger de collaborer avec le Département de la législation et la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) afin d’examiner et, le cas échéant, de réviser la liste des secteurs d’investissement soumis à des restrictions.

Cet examen vise à élargir ou à supprimer les restrictions sur la participation étrangère dans les domaines non liés à la sécurité nationale, améliorant ainsi l’environnement des investissements et l’attractivité du marché des capitaux vietnamien.

Depuis des années, les plafonds de participation étrangère dans les sociétés cotées constituent un frein important aux investissements étrangers sur le marché boursier vietnamien, notamment dans le contexte des efforts du pays pour améliorer son statut de marché.

La réglementation actuelle autorise des plafonds de participation étrangère variables selon les secteurs, pouvant atteindre 100% ou descendre jusqu’à 5-10% dans certains cas. Historiquement, les entreprises ont souvent fixé des plafonds de participation étrangère bas afin de prévenir les offres publiques d'achat (OPA) hostiles ou de réserver des opportunités aux investisseurs stratégiques, ce qui a entravé l’accès des investisseurs étrangers et la liquidité du marché.

Cependant, ces problèmes sont progressivement résolus. Le gouvernement a récemment mis en œuvre le décret n°245, qui modifie certaines dispositions du décret n°155/2020/ND-CP, abolissant ainsi la pratique antérieure qui permettait aux entreprises de fixer unilatéralement leurs plafonds de participation étrangère.

En vertu des nouvelles règles, les sociétés cotées sont tenues de publier leurs plafonds de participation étrangère sur leurs sites Internet officiels et dans leurs cotations boursières, garantissant ainsi transparence et cohérence.

Ces réformes réglementaires sont essentielles, d’autant plus que la tendance aux ventes nettes d’actions par les investisseurs étrangers persiste sur le marché boursier malgré des perspectives de marché optimistes.

Depuis début 2025, les investisseurs étrangers ont vendu pour plus de 123.000 milliards de dôngs (4,7 milliards de dollars) d’actions au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE). Cette pression à la vente s’est intensifiée en août, lorsque l’indice VN-Index a atteint des sommets historiques.

Les analystes prévoient un possible renversement de tendance, FTSE Russell reclassera le Vietnam de la catégorie "marché frontière" à celle de "marché émergent secondaire" au sein de l’indice FTSE Global Equity Index Series (GEIS) et des indices associés, à compter de la révision semestrielle de septembre 2026, sous réserve d’une évaluation intermédiaire en mars 2026.

Selon un récent rapport de FTSE, le pays représentera 0,04% de l’indice FTSE Global All Cap, 0,02% de l’indice FTSE All-World, 0,34% de l’indice FTSE Emerging All Cap et 0,22% de l’indice FTSE Emerging. Ces changements devraient stimuler un regain d’intérêt et d’investissements étrangers.

La Banque mondiale a estimé que l’afflux total de capitaux à court terme, avant et après la reclassification du marché boursier vietnamien, pourrait s’élever à environ cinq milliards de dollars. À plus long terme, les investissements pourraient atteindre 25 milliards de dollars d’ici 2030, à condition que le Vietnam maintienne son élan de réformes et sa stabilité macroéconomique.

