Vietnam - Koweït : un partenariat pétrolier et gazier renforcé

Dans le cadre de sa visite officielle au Koweït, le 17 novembre au matin (heure locale), après la cérémonie d’accueil organisée au palais Bayan, à Koweït, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère respectueuse, amicale et empreinte de confiance, illustrant l’attachement et la détermination des dirigeants des deux pays à approfondir davantage les relations Vietnam - Koweït dans cette nouvelle période.

L’Émir a chaleureusement accueilli le Premier ministre, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau. Il a souligné que cette visite marquait un tournant important dans les relations bilatérales et a réaffirmé la position stratégique du Vietnam dans la politique étrangère du Koweït.

Il a également adressé ses félicitations au Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, du 80e de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. L’Émir a salué les avancées majeures du Vietnam en matière de développement socio-économique, notant le renforcement constant des relations bilatérales au cours des 49 dernières années. Il a souhaité que des actions concrètes soient mises en œuvre pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

L’Émir a exprimé son profond attachement au Vietnam, louant la beauté de ses paysages, la douceur de ses quatre saisons et la gentillesse de son peuple. Il a affirmé vouloir renforcer la coopération avec le Vietnam, considérant les intérêts du Vietnam comme les siens, et a rappelé le soutien précieux du peuple vietnamien au Koweït. Il a assuré que le Vietnam resterait un ami sincère, digne de confiance et en plein essor.

À cette occasion, l’Émir a exprimé sa sympathie pour les dommages récents causés par les catastrophes naturelles et les inondations au Vietnam. Il a souhaité intensifier la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, de la sécurité alimentaire, de la science et de la technologie, ainsi que la coordination sur les questions internationales.

Il a affirmé qu’en tant que président du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Koweït attache une importance particulière au renforcement de la coopération entre le CCG, le Vietnam et l’ASEAN, considérant le Vietnam comme une porte d’entrée stratégique vers la région.

Se réjouissant de se rendre au Koweït, premier pays du Golfe à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié l’Émir pour son affection, ses orientations stratégiques ayant conduit à des avancées concrètes dans les relations bilatérales, ainsi que pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne.

Le chef du gouvernement a rappelé quelques jalons majeurs de la coopération bilatérale : l’entraide dans les forums multilatéraux, le fait que le Koweït soit le pays du Golfe apportant le plus d’aides publiques au développement au Vietnam, le projet de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son, ainsi que le don opportun de 600.000 doses de vaccins contre le COVID-19.

Le Premier ministre a également transmis à l’Émir et à la famille royale les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président Luong Cuong et des dirigeants vietnamiens.

Les deux dirigeants ont convenu d’orienter les relations bilatérales vers un partenariat stratégique, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples, en prévision du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Koweït (1976-2026).

Dans cette perspective, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé neuf domaines prioritaires de coopération : renforcement de la confiance politique et des échanges de haut niveau ; consolidation du pilier énergétique, élargissement de la coopération pétrolière et gazière ; développement des investissements ; encouragement de la Kuwait Investment Authority à accroître ses investissements au Vietnam, notamment dans le centre financier international de Hô Chi Minh-Ville ; promotion vigoureuse des échanges commerciaux ; soutien aux négociations d’un accord de libre-échange Vietnam - CCG ; accélération des négociations sur un accord de sécurité alimentaire et sur les projets liés à l’écosystème halal ; coopération accrue dans la défense, la sécurité, les équipements à double usage (dont les drones) et la cybersécurité ; renforcement de la coopération en science, technologie, innovation, transformation numérique, ainsi que dans le tourisme, la culture, les sports, l’éducation et les échanges entre les peuples.

Le Premier ministre a affirmé que, fort de ses ressources et de ses atouts, le Vietnam est prêt à coopérer avec le Koweït afin de contribuer aux efforts communs pour la paix et la reconstruction au Moyen-Orient.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien au renforcement de la confiance politique, ainsi qu’à une coordination étroite dans les questions régionales et internationales, au service de la paix, de la stabilité et du développement.

