Les transferts de devises constants à Hô Chi Minh-Ville témoignent de l'efficacité des politiques

Hô Chi Minh-Ville a reçu près de 8 milliards de dollars de transferts de devises internationaux au cours des neuf premiers mois de 2025, témoignant d'une tendance à la hausse soutenue, portée par des politiques et un environnement d'investissement favorables.

Selon la succursale de la Banque d’État du Vietnam dans la mégapole du Sud (Région 2), le total des transferts de devises vers la ville a atteint 7,969 milliards de dollars, soit une hausse de 7,8% en glissement annuel, représentant 83,4% du total enregistré en 2024.

Les envois de fonds ont maintenu une forte dynamique de croissance, avec une structure régionale globalement stable. La majorité des transferts proviennent toujours d’Asie et d’Amérique, représentant plus de 80% du total des flux entrants de la ville.

Cette performance s'explique par plusieurs facteurs : des mécanismes et des politiques favorables en matière de devises et de transferts de fonds, ainsi qu’un environnement d’investissement propice. Ces conditions encouragent les rapatriements et facilitent l’utilisation de ces ressources pour le développement socio-économique, notamment à travers l’investissement productif, la consommation des ménages et l’amélioration de la qualité de vie.

De plus, le montant de près de 8 milliards de dollars reflète le succès des politiques relatives au marché du travail et à l’emploi à l’étranger. Le renforcement des partenariats internationaux entre les sociétés de transfert de devises et l’amélioration de la coordination entre les banques commerciales et les prestataires de services financiers ont simplifié les transactions pour les travailleurs expatriés et les communautés vietnamiennes à l’étranger, stimulant ainsi les flux.

Grâce à ces facteurs favorables, les transferts de devises vers Ho Chi Minh-Ville devraient maintenir une croissance positive au cours des derniers mois de 2025 et pourraient atteindre environ 10 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

VNA/CVN