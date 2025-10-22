Le secrétaire général Tô Lâm assiste à la signature d’un accord entre Vietjet et Airways Aviation

La compagnie aérienne Vietjet et l’Académie aéronautique Airways Aviation (Finlande) ont récemment signé un accord de coopération visant à former des ressources humaines hautement qualifiées pour l’industrie aéronautique internationale.

L’événement s’est déroulé en présence solennelle du secrétaire général Tô Lâm, ainsi que de représentants des gouvernements et des entreprises des deux pays, dans le cadre de la première visite officielle d’un dirigeant vietnamien de haut rang en Finlande depuis plus de 50 ans d’établissement des relations diplomatiques.

Concrètement, Airways Aviation collaborera avec l’Académie d’Aviation Vietjet (VJAA) pour mettre en œuvre des programmes de formation de pilotes en Europe, conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

Photo : VJ/CVN

Les programmes spécialisés MPL et CPL visent à répondre à la demande mondiale en personnel aéronautique qualifié, soutenant la stratégie d’expansion du réseau mondial de la compagnie aérienne nouvelle génération, et contribuant au développement durable régional et international.

Le Vietnam et la Finlande espèrent renforcer leurs liens dans les domaines économique, scientifique, technologique, de l’innovation et du développement des ressources humaines.

La coopération avec Airways Aviation permet à Vietjet de continuer à contribuer à une nouvelle ère de partenariat entre les deux pays, fondée sur la créativité, la connaissance et le développement durable.

Vietjet compte actuellement plus de 9000 employés issus de plus de 60 pays et territoires, opérant sur de nombreux marchés nationaux et internationaux.

En tant que groupe aérien mondial, la compagnie ne cesse d’élargir son réseau, d’attirer des talents qualifiés et d’offrir des produits et services conformes aux normes internationales.

Grâce à son vaste réseau couvrant la région Asie-Pacifique, Vietjet prévoit d’étendre prochainement ses liaisons vers les grands marchés d’Europe et d’Amérique.

Partenaire de formation de l’IATA au Vietnam, l’Académie d’Aviation Vietjet (VJAA) a déjà formé près de 400.000 pilotes, personnels navigants, ingénieurs et répartiteurs de vol, contribuant à réaliser le rêve de conquérir le ciel et à répondre aux besoins de développement durable du secteur aérien.

Airways Aviation, pour sa part, est une académie de pilotage reconnue à l’échelle mondiale, présente en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie, avec plus de 45 ans d’expérience dans la formation aéronautique.

Minh Thu/CVN