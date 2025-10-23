Exportations de thon vietnamien : léger recul, mais des perspectives prometteuses

Au cours des neuf premiers mois de 2025, les exportations de thon du Vietnam sont estimées à 705 millions de dollars, ce qui représente une légère baisse de 3% par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré ce ralentissement, la restructuration des marchés et des produits témoigne d’une orientation plus durable et qualitative du secteur.

Selon l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP), les États-Unis demeurent le principal débouché, représentant environ 37% du chiffre d’affaires total (soit plus de 261 millions USD), mais affichent un recul de 5% en raison des droits de douane et de la hausse des coûts logistiques.

À l’inverse, l’Union européenne affiche une croissance modérée de 3%, atteignant près de 160 millions de dollars. Le marché thaïlandais, quant à lui, connaît une progression spectaculaire de 83%, avec environ 28 millions de dollars, illustrant la volonté du Vietnam de diversifier ses destinations régionales.

Sur le plan des produits, la catégorie du thon transformé, notamment le thon en conserve, enregistre une baisse d’environ 9%, tandis que les exportations de thon surgelé et de filets (longes) augmentent grâce à la reprise de la demande des usines asiatiques.

Confrontées à des défis liés à l’approvisionnement, à la traçabilité et aux exigences de durabilité, les entreprises vietnamiennes disposent néanmoins d’un fort potentiel de croissance. Les experts estiment qu’avec l’investissement dans les technologies de conservation, la pêche responsable et la diversification des marchés, le secteur du thon vietnamien pourrait rapidement retrouver une dynamique ascendante dès 2026.

Texte et photo : Truong Giang/CVN