Semaine des technologies mécaniques, électriques et numériques 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Le 22 octobre, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Association municipale des entreprises mécaniques et électriques (HAMEE), a organisé la cérémonie d'ouverture de la Semaine de l'échange et de la présentation des produits du secteur des technologies mécaniques, électriques et numériques en 2025.

>> VinFast inaugure une usine d’assemblage de voitures électriques au Tamil Nadu, en Inde

>> Assurer l’approvisionnement électrique pour une croissance à deux chiffres

>> Le Vietnam s’attèle à assurer la sécurité énergétique

Se déroulant du 22 au 29 octobre, cet événement a réuni plus de 20 entreprises venues présenter des solutions technologiques couvrant de nombreux domaines, tels que: les moules, les machines et les équipements de production, les outils et pièces détachées mécaniques de précision, les équipements industriels auxiliaires, les équipements électriques industriels et civils, les câbles électriques, les solutions et technologies numériques, l'énergie et l'électricité, les produits industriels auxiliaires mécaniques et électriques pour le secteur ferroviaire urbain…

Le secteur clé des machines et équipements

Lors de l'événement, les délégués ont déclaré qu'actuellement, le secteur de la mécanique, des machines et des équipements est un secteur clé de l'économie, occupant une place importante dans l'approvisionnement en matières premières et en équipements de nombreuses industries manufacturières telles que la construction, l'automobile, l'électronique, l'énergie et l'aviation. Ce secteur joue un rôle fondamental dans le développement industriel de chaque pays, en particulier pour les pays en voie d'industrialisation et de modernisation comme le Vietnam.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam compte actuellement environ 3.100 entreprises de génie mécanique réparties sur 53.000 établissements de production, soit près de 30% du nombre total d'entreprises industrielles de transformation et de fabrication. De janvier à août 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation de machines, d'équipements, d'outils et de pièces détachées a atteint 37,4 milliards de dollars américains, en hausse de 13,8%, tandis que celui des produits et composants électroniques a atteint 67 milliards d’USD, en hausse de 43% par rapport à la même période en 2024. Cependant, l'industrie mécanique vietnamienne ne peut satisfaire qu'environ 30% de la demande d'équipements dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie lourde, de l'énergie thermique et des énergies renouvelables. La compétitivité de nombreux produits reste limitée en raison d'une faible précision et de prix excessifs. En effet, l'efficacité des appels à l'investissement dans l'ensemble de l'industrie reste faible, ce qui ne démontre pas clairement son rôle fondamental pour le développement industriel.

Le programme de la Semaine de l'échange et de la présentation des produits du secteur des technologies mécaniques, électriques et numériques est un lieu d'échange, de partage d'expériences et de mise en relation des ressources avec les grandes entreprises.

Selon Mme Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, à l'avenir, son agence étatique poursuivra la collaboration avec les services de promotion nationaux et étrangers concernés afin de mettre en œuvre des programmes visant à soutenir les entreprises dans l'introduction de produits et le développement de leurs marchés intérieur et extérieur, confirmant ainsi son engagement à être un relais solide et fiable pour le monde des affaires de Hô Chi Minh-Ville.

Selon elle, Hô Chi Minh-Ville est toujours proactive dans l'intégration à l'économie internationale, la promotion de la transformation numérique et le développement d'une économie verte et circulaire. "Pour le secteur des machines et équipements mécaniques, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre de nombreuses solutions pour surmonter les difficultés des entreprises, tout en promouvant la transformation vers des modèles de production écologiques et intelligents, associés à l'application des technologies numériques et aux normes d'exportation vertes", a déclaré Mme Hô Thi Quyên.

Texte et photos : Tân Dat/CVN