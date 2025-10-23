Le Vietnam modernise son marché de détail à l’ère du numérique

Le Premier ministre a promulgué la Décision N°2326 approuvant la Stratégie de développement du marché de la vente au détail du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à 2050, visant à bâtir un marché de détail moderne, civilisé et durable, moteur essentiel de la croissance du commerce intérieur et de l’intégration internationale du pays.

>> Les marques vietnamiennes appelées à accroître leurs parts de marché

>> Le marché de détail vietnamien en pleine effervescence d’ici fin 2025

Photo : My Hà/VNA/CVN

Cette stratégie fixe pour objectif de développer un marché de détail conforme à l’orientation du commerce intérieur, en respectant les engagements internationaux du Vietnam et en s’adaptant aux tendances émergentes telles que le commerce électronique, l’économie numérique, l’économie verte et l’économie de partage.

Le marché de détail devra jouer pleinement son rôle de pont entre la production et la consommation, tout en stimulant la demande intérieure, en encourageant la consommation de produits vietnamiens et en facilitant leur intégration dans les chaînes mondiales de distribution.

La stratégie ambitionne une croissance annuelle moyenne de 11 à 11,5% du chiffre d’affaires de la vente au détail de biens et de services de consommation d’ici 2030, consolidant ainsi la place stratégique de ce secteur dans l’économie nationale.

Un volet clé de la stratégie concerne le développement du commerce électronique, considéré comme un pilier du marché de détail moderne. Le Vietnam entend perfectionner le cadre juridique, moderniser les infrastructures techniques et numériques, et garantir un environnement de transaction sûr et pratique pour les entreprises comme pour les consommateurs.

Le chiffre d’affaires du commerce électronique devrait augmenter de 15 à 20% par an, pour représenter 15 à 20% du total national des ventes au détail d’ici 2030. Par ailleurs, environ 40 à 45% des petites et moyennes entreprises sont appelées à rejoindre les plateformes de commerce électronique.

En parallèle, le gouvernement s’emploiera à améliorer les politiques de développement du marché de détail et à rendre l’environnement des affaires plus équitable, transparent et compétitif, afin d’attirer des distributeurs de renom et de favoriser l’innovation des entreprises vietnamiennes. Ces dernières sont encouragées à adopter des modèles de gestion modernes et à se développer selon les formes de distribution les plus avancées au niveau mondial.

La stratégie met l’accent sur le rôle central du secteur privé dans le développement du marché de détail. Tous les acteurs économiques sont invités à y participer, mais les entreprises vietnamiennes demeurent le noyau moteur, avec la volonté de former de grands groupes de distribution nationaux capables de rivaliser avec les détaillants étrangers.

L’État continuera également de soutenir les petites entreprises, les coopératives et les commerçants individuels, afin de construire un réseau de distribution diversifié, à plusieurs niveaux et bien réparti sur l’ensemble du territoire.

Sur le plan structurel, le Vietnam souhaite diversifier les formes de distribution, en accélérant la transition vers les modes de vente modernes : supermarchés, centres commerciaux, magasins de proximité ou spécialisés. Le pays encourage également la combinaison harmonieuse entre distribution moderne et traditionnelle, en développant des zones commerciales autour des marchés populaires et des rues commerçantes, qui allient modernité et identité culturelle vietnamienne.

La stratégie encourage en outre le développement des modèles de franchise et des chaînes de magasins vietnamiens et internationaux, dans le but de renforcer la présence de marques de distribution vietnamiennes sur le marché.

Photo : My Hà/VNA/CVN

Un autre objectif prioritaire consiste à établir des chaînes de liaison entre la production et la distribution, notamment pour les produits agricoles et alimentaires essentiels, afin d’assurer la stabilité de l’offre et de la demande, la qualité et la sécurité sanitaire.

Ces chaînes d’approvisionnement seront construites dans une approche durable et traçable, respectueuse de l’environnement et conforme aux normes de qualité. Le gouvernement encourage les liens verticaux et horizontaux entre producteurs, distributeurs et prestataires de services pour renforcer la compétitivité globale du marché.

La stratégie met également en avant le développement du commerce de détail omnicanal (Omnichannel), combinant les ventes en ligne et en magasin pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation. Les modes de vente via téléphones mobiles, télévision, réseaux sociaux et applications numériques seront fortement encouragés, dans le cadre de la transition numérique du secteur.

En parallèle, le gouvernement perfectionnera le cadre juridique et les mécanismes d’expérimentation pour les plateformes électroniques fondées sur les technologies avancées, garantissant une concurrence équitable entre les différents modèles commerciaux. Il œuvrera également à développer les services publics numériques liés au commerce électronique, à soutenir la transformation numérique des entreprises, à encourager les transactions transfrontalières et à bâtir un marché du commerce électronique sain et durable.

Avec une vision à long terme, cette stratégie vise à construire un marché de détail vietnamien moderne, intégré et compétitif, où les entreprises nationales jouent un rôle de premier plan, le numérique devient le moteur central, et où la culture du commerce vietnamienne est préservée et valorisée dans le processus d’intégration mondiale.

VNA/CVN