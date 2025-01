Hô Chi Minh-Ville

De devises étrangères dépassent les 9,5 milliards d'USD en 2024

Les envois de devises étrangères en provenance de l’étranger vers Hô Chi Minh-Ville ont atteint plus de 9,5 milliards d'USD en 2024, marquant une hausse de 0,9% par rapport à l'année précédente, a annoncé la succursale de la Banque d'État de Hô Chi Minh-Ville jeudi 16 janvier.

Les statistiques ont révélé que les transferts de fonds en provenance d'Asie et d'Amérique représentaient la plus grande proportion, avec 82,2% du total. Comparé à 2023, les transferts en provenance d'Asie ont augmenté de 2,5%, ceux en provenance d'Amérique de 7,4%, et ceux d'Océanie de 8,7%.

En revanche, les transferts de fonds en provenance d'Europe et d'Afrique ont diminué respectivement de 23% et de 33%.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que bien que le taux de croissance des transferts de fonds ne soit pas aussi élevé que lors des deux dernières années, le flux des transferts a continué de dépasser les 9 milliards d'USD.

Avec d'autres sources de devises étrangères, les remises migratoires, ces transferts d'argent envoyés par les travailleurs migrants vers leur pays d'origine, jouent un rôle crucial dans l'économie vietnamienne, et notamment dans celle de Hô Chi Minh-Ville. Ces flux financiers représentent une source de revenus importante pour de nombreuses familles et contribuent à stimuler la consommation et l'investissement.

Les transferts de fonds ont joué un rôle crucial dans le développement socio-économique de la ville, en fournissant un approvisionnement stable en devises étrangères. Cette stabilité renforce la politique monétaire de change, aide à stabiliser la macro-économie et contribue ainsi à favoriser la croissance économique.

