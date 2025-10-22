Enquête : 86% des grandes entreprises intègrent l’IA dans leur cybersécurité



Une étude conjointe du cabinet d’analyse IDC et de l’entreprise américaine de cybersécurité Fortinet révèle que plus de huit grandes entreprises vietnamiennes sur dix ont recours à l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer la protection de leurs systèmes.

>> La Convention de Hanoï instaurera un cadre juridique mondial contre la cybercriminalité

>> Les informations malveillantes : une menace pour la cybersécurité et la confiance sociale

>> La Convention de Hanoï : un tournant pour le Vietnam

Photo : CTV/CVN

Réalisée en 2025 auprès de 550 responsables des technologies et de la cybersécurité dans 11 pays d’Asie-Pacifique, dont le Vietnam, l’enquête montre que 88% des participants appartiennent à des organisations de plus de 250 employés, directement impliquées dans la prise de décision en matière de sécurité numérique.

L’IA apparaît désormais comme un levier essentiel pour accroître la rapidité, la précision et la capacité de réaction face aux menaces de sécurité opérationnelles.

Les entreprises en première ligne

Au Vietnam, 52% des organisations interrogées déclarent avoir subi, au cours de l’année écoulée, des menaces de cybersécurité liées à l’IA. Parmi elles, 54% affirment que le nombre d’attaques a doublé et 36% qu’il a triplé. Ces attaques se distinguent par leur complexité et leur difficulté de détection, exploitant souvent les failles internes de surveillance, de gouvernance ou de processus internes.

86% des entreprises vietnamiennes ont déjà intégré l’IA dans leurs opérations, contre une moyenne régionale de 90%. La plupart utilisent cette technologie pour automatiser les réponses aux incidents, prédire les menaces, analyser les comportements suspects et réagir de manière proactive.

L’IA générative, encore émergente, est utilisée pour des tâches plus légères : l'exécution de scénarios, la mise à jour des règles et des politiques, la détection des attaques d'ingénierie sociale, la rédaction de règles de détection et le soutien aux enquêtes. Néanmoins, la confiance dans une automatisation complète reste limitée, nécessitant encore une supervision humaine.

Budgets en hausse, mais ressources limitées

La majorité des entreprises vietnamiennes augmentent leurs dépenses en cybersécurité : près de 90% ont revu leur budget à la hausse. Toutefois, 60% d’entre elles signalent une augmentation inférieure à 5%, et 30% une hausse comprise entre 5 et 10%. Le manque de spécialisation demeure un frein majeur : dans de nombreuses organisations, une seule personne assure plusieurs fonctions de sécurité, limitant l’efficacité opérationnelle.

Ces résultats traduisent la maturité croissante de la cybersécurité dans la région, observe Simon Piff, vice-président du département Recherche d’IDC Asie-Pacifique. Les entreprises ne se contentent plus d’expérimenter l’IA, elles l’intègrent à tous les niveaux : de la détection des menaces à la gestion des incidents. Cette transformation impose toutefois de repenser les stratégies et les ressources humaines.

Pour Nguyên Gia Duc, directeur de Fortinet Vietnam, l’IA s’impose peu à peu comme un outil indispensable : l’intelligence artificielle permet de détecter plus vite, de réagir plus intelligemment et d’assurer une sécurité durable. Face à la complexité croissante des menaces, les entreprises doivent désormais adopter un modèle de sécurité convergent, intelligent et adaptatif.

Transformation numérique à double tranchant

Selon un rapport publié le 1er octobre par la société taïwanaise Synology, près de 90% des entreprises d’Asie du Sud-Est ont investi dans la transformation numérique. Pourtant, 85% d’entre elles n’en sont encore qu’aux premières étapes et plus de 55% ont été victimes d’une cyberattaque. Seules 22% se disent confiantes dans leur capacité à se remettre d’un incident.

Photo : CTV/CVN

La dynamique de la transformation numérique crée une demande accrue en solutions de sécurité avancées, souligne Thachawan Chinchanakarn, directrice régionale de Synology pour l'Asie du Sud-Est. Les entreprises doivent intégrer la sécurité dès la conception, tout en développant des outils d’analyse et d’alerte pour réagir rapidement aux incidents.

Face à la multiplication des attaques

Les chiffres confirment l’urgence : selon l’Association nationale de cybersécurité, le pays a recensé 659.000 cyberattaques en 2024, touchant plus de 46% des organisations et entreprises. Le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité technologique (A05, ministère de la Police) rapporte plus de 74.000 alertes concernant des unités stratégiques, dont 83 campagnes d’attaques APT ciblées.

De son côté, une étude d’Amazon Web Services (AWS) publiée en septembre 2025 indique qu’environ 18% des entreprises vietnamiennes ont déjà déployé l’IA, soit environ 170.000 organisations, en hausse de 39% sur un an. Chaque heure, cinq nouvelles entreprises vietnamiennes adoptent l’IA. Cependant, la majorité s’en tiennent encore à des applications basiques, centrées sur l’optimisation des opérations.

Seules 17% des entreprises en sont à un niveau intermédiaire, et 9% intègrent l’IA comme un pilier stratégique du développement de produits. Les résultats sont néanmoins prometteurs : 61% des entreprises utilisant l’IA constatent une hausse moyenne de 16% de leur chiffre d’affaires, tandis que 58% estiment avoir réduit leurs coûts d’environ 20%.

Nguyên Tùng/CVN