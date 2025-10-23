Le Vietnam conforte sa place de premier exportateur mondial de noix de cajou

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le secteur vietnamien de la noix de cajou a enregistré une croissance remarquable, confirmant sa position de premier exportateur mondial de noix de cajou décortiquées.

Selon les données de la Direction générale des Douanes du Vietnam, le pays a exporté 554.760 tonnes de noix de cajou pour une valeur de 3,77 milliards USD, soit une hausse de 1,6% en volume et de 19,5% en valeur par rapport à la même période de 2024.

Pour le seul mois de septembre, les exportations ont atteint 72.440 tonnes, représentant 491,29 millions USD, le niveau le plus élevé depuis le début de l’année.

De nombreuses entreprises vietnamiennes ont investi dans la transformation à valeur ajoutée – grillage, aromatisation, conditionnement – afin d’accroître leur compétitivité et de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’exportation de produits bruts. Le respect des normes internationales en matière de traçabilité et de durabilité renforce également la réputation des noix de cajou vietnamiennes sur les marchés exigeants.

Sur le plan de la production, la récolte nationale est estimée à 1,3 million de tonnes, en légère baisse en raison de la sécheresse observée dans le Sud-Est et sur les Hauts plateaux du Centre. Toutefois, le Vietnam maintient sa capacité de transformation grâce à un approvisionnement stable en noix brutes importées d’Afrique et du Cambodge.

Les prévisions tablent sur un chiffre d’affaires à l’exportation compris entre 4,5 et 4,6 milliards USD d’ici la fin de l’année, dépassant ainsi l’objectif initial de 4,4 milliards USD.

Les principaux marchés importateurs - États-Unis, Pays-Bas, Chine, Allemagne et Émirats arabes unis - représentent plus de 60% du total des exportations.

Néanmoins, la VINACAS (Association vietnamienne de la noix de cajou) invite les entreprises à la prudence face aux fluctuations monétaires et à la hausse des coûts logistiques, tout en encourageant le développement durable des zones de culture et la montée en gamme des produits transformés, afin de consolider la marque "Cashew Vietnam" sur la scène internationale.

Texte et photo : Truong Giang/CVN