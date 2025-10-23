Le Vietnam consulte les experts sur le modèle de Centre financier international

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a demandé au ministère des Finances de recueillir des avis et de poursuivre la consultation d’experts, notamment internationaux, afin de peaufiner le modèle du Centre financier international.

>> Hô Chi Minh-Ville : les clés pour devenir une mégapole régionale durable

>> Hô Chi Minh-Ville veut coopérer avec le Nasdaq pour son Centre financier international

>> Centre financier international : le Land de Hesse réaffirme son soutien au Vietnam

Le dirigeant a présidé mercredi 22 octobre une réunion avec les chefs de ministères, les services et les représentants de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang afin de discuter du projet de décret gouvernemental portant sur la création du Centre financier international au Vietnam.

Il a également chargé le ministère des Finances d’analyser attentivement les différentes options concernant l’organisme chargé de la supervision, du fonctionnement et du règlement des litiges au sein du Centre financier international, en définissant clairement les fonctions, les missions, les avantages et les inconvénients de chaque option.

Le vice-Premier ministre permanent a également demandé aux ministères, aux secteurs, en particulier Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, de continuer à formuler des commentaires sur d’autres contenus des huit décrets.

Le ministère des Finances devrait réserver un accueil favorable aux avis raisonnables des agences participantes ; parallèlement, Hô Chi Minh-Ville devrait élaborer activement la réglementation relative au fonctionnement du Centre financier international, en coordination avec Dà Nang, le ministère des Finances et le ministère de la Justice, afin de la finaliser et de la soumettre au gouvernement pour examen et promulgation, a-t-il ajouté.

Hô Chi Minh-Ville devrait élaborer activement la réglementation relative au fonctionnement du Centre financier international, en coordination avec Dà Nang, le ministère des Finances et le ministère de la Justice, afin de la finaliser et de la soumettre au gouvernement pour examen et promulgation, a-t-il ajouté.

Le décret portant création du Centre financier international au Vietnam, sous l’égide du ministère des Finances, est l’un des huit décrets mandatés par le Comité de pilotage du Centre à divers ministères et agences, conformément à la résolution n°222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale.

Dans ce cadre, le ministère des Finances est chargé de rédiger deux décrets, tandis que la Banque d’État du Vietnam, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique en rédigent un chacun.

Photo : VNA/CVN

Selon la vice-ministre des Finances, Nguyên Thi Bich Ngoc, le ministère a déjà consulté les ministères, les agences, ainsi que Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Par ailleurs, le dossier a été transmis au ministère de la Justice pour examen et un séminaire a été organisé afin d’affiner le projet. Sur la base des commentaires reçus, le ministère des Finances a révisé le document et l’a soumis au gouvernement par la proposition n°722/TTr-BTC, datée du 13 octobre 2025.

Lors de la réunion, les délégués ont principalement commenté la structure organisationnelle, en particulier le cadre juridique du pouvoir exécutif et l’organe de surveillance du Centre financier international.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné la participation active de la ville à la rédaction des décrets. Une fois les huit projets soumis, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang organiseront un atelier afin de recueillir les contributions d’experts nationaux et internationaux.

Il a également insisté sur le fait que le modèle du Centre financier international doit être suffisamment attractif pour attirer les investisseurs internationaux, tout en garantissant le rôle de gestion du gouvernement et du Premier ministre dans son fonctionnement. Le responsable a proposé de définir clairement les organismes responsables de la gestion et de la supervision du Centre financier international.

VNA/CVN