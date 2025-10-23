Vinamilk rejoint le groupe des 5% des marques les plus puissantes au monde

Selon le classement de Brand Finance qui repose sur un indice, le BSI (Brand Strength Index), Vinamilk s’est vu attribuer la note AAA+, une distinction réservée à moins de 5% des marques mondiales.

Ce classement met en lumière la force d’environ 6.000 marques dans 40 pays, fondée sur la notoriété, la fidélité des consommateurs, la rentabilité, l’efficacité de la communication et la stratégie de développement durable.

Selon Alex Haigh, directeur régional Asie-Pacifique de Brand Finance, le géant laitier vietnamien fait partie des rares marques capables de maintenir une réputation solide dans tous les marchés où elle est présente.

Vinamilk s’y distingue depuis six années consécutives, en se maintenant dans le Top 5 des marques laitières les plus valorisées en Asie-Pacifique et dans le Top 3 en indice de force de marque.

L’entreprise s’impose par son innovation continue, notamment avec la gamme Vinamilk Green Farm High Protein, premier produit vietnamien utilisant la technologie de microfiltration pour offrir un lait riche en protéines, riche en calcium, pauvre en graisses et sans lactose.

Parallèlement, Vinamilk se rapproche de la génération Z, développant une forte présence numérique sur TikTok, Reels et à travers des campagnes collaboratives. Cette orientation est considérée comme un moyen pour Vinamilk de maintenir une couverture durable à long terme - où la présence de la marque ne se limite pas aux rayons, mais s’affirme aussi dans le fil d’actualité et les moments quotidiens de la jeunesse.

Depuis plus de dix ans, l’entreprise investit dans un modèle d’économie circulaire, réduisant progressivement ses émissions de carbone et visant la neutralité carbone d’ici 2050. À ce jour, Vinamilk dispose déjà de deux usines et d’une ferme certifiées neutres en carbone selon les normes internationales.

Pour Nguyên Quang Tri, directeur marketing de Vinamilk, ce succès illustre la montée en puissance des marques vietnamiennes capables de rivaliser sur la scène mondiale.

