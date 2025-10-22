Association vietnamienne du plastique : ambition de s’élever dans une nouvelle ère

Lors de la cérémonie, le film 35 ans de formation et de développement de la VPA a retracé de manière vivante le parcours de croissance de l’industrie du plastique vietnamienne : des premiers jours d’intégration, avec des chaînes de production rudimentaires, jusqu’à aujourd’hui, où elle est devenue un maillon essentiel de la chaîne de valeur mondiale, disposant d’usines modernes, de lignes automatisées et de produits conformes aux normes internationales, rehaussant ainsi la position du secteur sur le marché mondial.

Huynh Thi My, vice-présidente et secrétaire générale de la VPA, a rappelé les principales étapes de ces 35 années, marquées par la croissance du nombre d’entreprises, le renforcement des capacités de production et l’expansion des marchés. Elle a appelé la communauté des entreprises à transformer leur modèle de croissance, en passant de la quantité à la qualité : investir dans la conception écologique, élever les normes de qualité et renforcer la capacité de conformité environnementale, afin d’anticiper la montée de la consommation verte.

La table ronde "L’industrie du plastique vietnamienne dans l’ère du renouveau", présidée par Dinh Duc Thang, président de la VPA, était l’un des temps forts de l’événement.

M. Thang a indiqué que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, avec des exigences de plus en plus strictes en matière d’environnement, de fiscalité et de normes vertes internationales. C’est à la fois un défi et un moteur pour que le secteur du plastique se restructure, innove dans la technologie et la conception, stimule l’économie circulaire, renforce le recyclage et développe des matériaux respectueux de l’environnement.

Il a également appelé à l’unité de la communauté des entreprises pour construire un modèle de développement durable, affirmant ainsi la position nationale du secteur, tout en s’intégrant solidement à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

M. Thang a ajouté : "Le secteur doit assurer son autonomie en matières premières, réduire sa dépendance - alors que plus de 70% des granulés plastiques sont encore importés – en développant vigoureusement l’industrie pétrochimique nationale ; rester fidèle à l’objectif de croissance verte et circulaire, tout en contribuant positivement à la cible d’une croissance du PIB à deux chiffres fixée par le gouvernement dans les années à venir".

Coopération et responsabilité

La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage aux entreprises membres exemplaires pour la période 2020-2025, selon des critères de croissance, d’innovation, de transition verte et de développement durable, ainsi que de responsabilité sociale, à travers leurs actions en faveur du bien-être communautaire, du développement des ressources humaines et de leur accompagnement des programmes de l’Association.

Dans le cadre de l’événement, une signature de protocole d’accord entre la VPA et l’Association du recyclage des déchets du Vietnam pour la période 2025-2028 a eu lieu, marquant une nouvelle étape dans la coopération visant à promouvoir l’économie circulaire, améliorer la qualité des produits et renforcer la production nationale.

L’industrie vietnamienne du plastique entre dans une ère nouvelle, où les normes vertes, l’innovation et la coopération multipartite deviennent les leviers essentiels d’une compétitivité durable.

Lorsque les entreprises innovent technologiquement et améliorent leur gouvernance, lorsque l’Association joue pleinement son rôle de pont entre savoir et ressources, et lorsque les politiques publiques gagnent en transparence et stabilité, se dessine alors un écosystème vietnamien du plastique responsable, efficace et durable.

Texte et photos : Minh Thu/CVN