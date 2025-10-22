Le commerce entre le Vietnam et Singapour maintient sa dynamique

Les relations commerciales entre le Vietnam et Singapour ont continué de prospérer au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, avec une croissance positive des exportations et importations. Le Vietnam reste le 10 e partenaire commercial de Singapour.

Selon les données du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, en septembre 2025, le volume total des échanges entre les deux pays a atteint 3,2 milliards de dollars singapouriens (environ 2,47 milliards de dollars), soit une hausse de 46,7% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Les exportations de Singapour vers le Vietnam ont progressé de 45,3%, atteignant 2,2 milliards de dollars singapouriens, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont augmenté de 49,9% pour s'établir à un milliard de dollars singapouriens.

Au cours des neuf premiers mois, le commerce bilatéral a atteint 29,1 milliards de dollars singapouriens (+25,5%). Les exportations de Singapour vers le Vietnam se sont élevées à 20,5 milliards (+20,7%) et les importations vietnamiennes à 8,6 milliards (+38,3%).

Afin de pérenniser la croissance des exportations, le conseiller commercial du Vietnam à Singapour, Cao Xuân Thang, a souligné la nécessité pour les entreprises vietnamiennes d’intensifier les activités de promotion commerciale, d’améliorer le design des produits et de moderniser leurs équipements afin d’assurer une qualité stable et de renforcer leur compétitivité sur le marché international.

VNA/CVN