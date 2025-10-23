Finalisation des préparatifs techniques de la Foire d'Automne 2025

À l’approche de son ouverture officielle, prévue pour la soirée du 25 octobre, la Foire d’Automne 2025 affiche déjà un taux d’achèvement de plus de 90% de ses infrastructures techniques - électricité, eau, sécurité et communications - selon le comité d’organisation.

Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a personnellement inspecté l’avancement des travaux d’installation et de finalisation des stands au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), lieu de l’événement.

Les vérifications concernent notamment les activités de soutien aux entreprises, le centre de presse et la scène principale de la cérémonie d'ouverture… Les travaux de construction des infrastructures, la décoration et l'aménagement général de l'espace d'exposition ont été menés à terme dans le respect des délais et des exigences techniques.

Les structures des stands des principaux espaces thématiques de la Foire sont désormais achevées et les équipes procèdent actuellement à la décoration et à la mise en place des produits.

Parallèlement, plusieurs entreprises, associations et groupes ont commencé à exposer leurs produits et à finaliser leurs agencements, mettant en avant modernité, créativité et identité vietnamienne. Certaines intègrent des technologies innovantes telles que l’affichage 3D, la réalité virtuelle ou les projections interactives, afin d’optimiser l’expérience des visiteurs et d’attirer les partenaires internationaux.

S’étendant sur plus de 130.000 m² et regroupant 3.000 stands d’entreprises vietnamiennes et étrangères, la Foire d’Automne 2025 s’annonce comme le plus grand rendez-vous commercial de l’année. Elle vise à stimuler la consommation intérieure, à valoriser les marques vietnamiennes et à affirmer la capacité d’intégration internationale de l’économie du pays.

