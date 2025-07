Les transferts de devises étrangers vers Hô Chi Minh-Ville en hausse forte

>> De devises étrangères dépassent les 9,5 milliards d'USD en 2024

>> Le transfert de fonds vers Hô Chi Minh-Ville augmentent fortement les jours avant le Têt

>> Le transfert de devises étrangères en forte hausse à l’occasion du Têt

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Trân Thi Ngoc Liên, directrice adjointe de la succursale régionale N°2 de la SBV, a souligné que les flux de transferts de devises via les établissements de crédit et les organisations économiques ont enregistré, sur cette période de trois mois, leur plus forte croissance de ces dernières années par rapport aux périodes similaires.

Cette hausse est due aux contributions de plusieurs régions, l'Afrique venant en tête avec une hausse de 130,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'Europe a contribué à une solide croissance de 16%, tandis que les Amériques ont ajouté 11,9% et l'Océanie 8,9% à la hausse globale.

L'Asie a continué de dominer le paysage des transferts de fonds, conservant sa position de marché le plus important et le plus influent grâce à l'augmentation des flux en provenance de destinations clés comme le Japon et la République de Corée.

Le total des transferts de devises de la ville au premier semestre s'est élevé à 5,23 milliards de dollars, reflétant la stabilité des fonds envoyés par les travailleurs vietnamiens ces derniers temps.

Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong ont fusionné le 1er juillet pour former la nouvelle Hô Chi Minh-Ville.

En tenant compte de l'expansion de la zone métropolitaine, le total des transferts de fonds de Hô Chi Minh-Ville a été estimé à plus de 5,3 milliards de dollars au premier semestre de cette année.

Dans un contexte de volatilité des marchés financiers internationaux, la stabilité des flux de transferts de devises s'est avérée précieuse pour accroître l'offre de devises, soutenir la balance commerciale et réduire la pression sur les taux de change.

Dans le cadre d'un projet visant à capitaliser sur les ressources de transfert de fonds dans la ville d'ici 2030, la ville se concentre sur la création de conditions favorables aux flux de transferts de fonds tout en canalisant ces fonds vers la fabrication, les entreprises et l'investissement.

VNA/CVN