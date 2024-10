Les touristes sud-coréens augmentent leurs dépenses au Vietnam

L’enquête Green Shoots Radar de Visa a montré que les voyages des Coréens ont repris au cours de l’année écoulée, avec 37% pour les loisirs ou le travail, contre 23% l’année précédente. L’enquête a classé le Vietnam comme la deuxième destination la plus visitée par les visiteurs coréens, derrière le Japon (54%) et à égalité avec l’Australie (16%).

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a fait savoir que le Vietnam a accueilli plus de 11,4 millions d’arrivées étrangères entre janvier et août, soit une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente. La République de Corée a continué d’être le plus grand marché source de touristes du Vietnam avec plus de 3 millions de voyageurs sur une période de huit mois.

Au Vietnam, les dépenses d’hébergement des touristes coréens ont bondi à 21% des dépenses totales au premier semestre 2024, soit une hausse de plus de 60% par rapport à l’année précédente. Cela renforce la réputation du Vietnam en tant que destination populaire pour les séjours en villégiature.

Le Vietnam s’est notamment classé au premier rang des destinations étrangères les plus prisées des visiteurs coréens pendant la saison des vacances d’été 2024, représentant 13,7% des touristes entrants.

Les dépenses consacrées à la restauration, la principale catégorie au premier semestre 2024, ont représenté 17% des dépenses totales, soulignant la renommée du Vietnam en matière de tourisme culinaire. Visa a amélioré la scène culinaire en plein essor du Vietnam en proposant des paiements numériques transparents grâce à son partenariat avec le Guide Michelin au cours des deux dernières années, offrant aux convives et aux restaurateurs des expériences culinaires de premier ordre.

Photo : VNA/CVN

Malgré une légère baisse par rapport à l’année précédente, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï sont restées en tête de la liste des dépenses, avec respectivement environ 25 %, 15 % et 10 % des dépenses totales. Les nouveaux points chauds comme Nha Trang, Dà Lat et Phu Quôc ont connu une croissance substantielle des dépenses, en hausse d’environ 90%, 150% et 160% respectivement.

L’analyse de Visa souligne l’attrait durable du Vietnam pour les voyageurs coréens, avec une évolution marquée vers les dépenses d’hébergement. L’essor de villes comme Nha Trang, Dà Lat et Phu Quôc, associé à la tendance croissante des paiements sans contact, laisse présager un avenir prometteur pour l’industrie du voyage et du tourisme au Vietnam.

Selon les entreprises, pour attirer les touristes à long terme qui dépensent beaucoup, le Vietnam renforce son secteur du tourisme haut de gamme en améliorant les services de haute qualité et en augmentant le nombre d’hôtels 4 et 5 étoiles, de centres commerciaux de luxe, de lieux de loisirs et de lieux d’événements. Un exemple de cette stratégie est le magasin sud-coréen Lotte Duty Free, dont l’expansion au Vietnam a entraîné une augmentation des ventes de 351% en 2023, les touristes coréens représentant environ 60 % des ventes.

VNA/CVN