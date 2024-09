Lai Châu, destination au fort potentiels dans le Nord-Ouest

En évoquant Lai Châu, beaucoup penseront immédiatement à cette terre auclimat frais, aux paysages naturels sauvages et majestueux. Ces dernières années, cette province montagneuse du Nord attire de plus en plus de touristes vietnamiens et étrangers, désireux de vivre des expériences inoubliables dans une région éloignée, riche de l'identité culturelle de 20 groupes ethniques.

Lai Châu demeure encore relativement méconnue des touristes qui explorent la région montagneuse du Nord-Ouest, comparée à d'autres provinces telles que Hà Giang, Son La et Lào Cai. Pourtant, ce territoire offre une palette de couleurs culturelles uniques, avec des villages paisibles et enchanteurs. La province abrite 20 groupes ethniques minoritaires et chaque communauté conserve une identité culturelle forte, transmise de génération en génération, à travers les costumes, la langue, l'architecture, les coutumes, les savoirs traditionnels et les arts folkloriques tels que les chants et danses traditionnels.

Située à environ 20 km du centre-ville de Lai Châu, la commune de Ban Hon, dans le district de Tam Duong, est située dans une région montagneuse pittoresque. Là, les traditions culturelles de l'ethnie Lu sont préservées comme un véritable musée vivant, témoignant de la résilience de cette communauté face aux influences extérieures et aux évolutions sociales. À ce jour, la plupart des maisons sur pilotis de l'ethnie Lu ont conservé leur état d'origine.

"Les anciens disaient que la construction des maisons sur pilotis visait d'abord à garantir la santé et à se protéger des animaux sauvages. Ces maisons sont toujours présentes aujourd'hui", révèle Tào Van Phinh, vivant dans la commune de Ban Hon.

L'une des caractéristiques marquantes de la culture Lu est l'artisanat vestimentaire, exclusivement réalisé à la main par les femmes. Chaque famille possède un cadre à tisser et les outils nécessaires pour filer et tisser des étoffes. Traditionnellement, une jeune fille Lu devait maîtriser les techniques de broderie et de tissage avant de se marier, afin de confectionner les vêtements de sa famille.

De nos jours, les femmes Lu continuent de porter quotidiennement des tenues traditionnelles. Elles revêtent des vestes à ouverture frontale, avec le pan gauche recouvrant le droit, attachées par des cordons colorés. Pour les tâches quotidiennes, elles privilégient des jupes simples aux broderies discrètes. En revanche, pour les fêtes ou lors de la réception d'invités importants, elles arborent des jupes à deux couches, ornées de motifs sur trois niveaux.

"À 15 ans, il faut connaître et porter les vêtements traditionnels de notre ethnie. Que ce soit pour le Têt, un mariage ou toute autre occasion spéciale, nous devons toujours porter nos habits traditionnels pour affirmer notre identité culturelle", se déclare Lo Thi Khan, une habitante de l'ethnie Lu à Ban Hon.

"Chaque jour, en dehors du travail aux champs, nous profitons de notre temps libre pour tisser des étoffes et confectionner des vêtements pour notre famille. La fabrication d'une tenue traditionnelle peut prendre de trois à cinq semaines, selon les matériaux utilisés", confie Tào Thi In, une habitante de l'ethnie Lu à Ban Hon. Selon Lò Van La, vice-président du Comité populaire de la commune de Ban Hon, le développement de l'identité culturelle des ethnies est crucial. "Pour l'ethnie Lu, cette identité se manifeste principalement à travers la broderie et le tissage", dit le dirigeant.

Valorisation des identités culturelles ethniques

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Comité exécutif du Parti de Lai Châu sur la préservation et la valorisation des identités culturelles ethniques, en lien avec le développement touristique pour la période 2021-2025 et les perspectives jusqu’en 2030, la commune de Ban Hon a mis en place un modèle de tourisme lié à la préservation culturelle de l'ethnie Lu. En un peu plus de deux ans, cette initiative a permis d'accueillir plus de 30.000 visiteurs, générant des revenus de plus de cinq milliards de dôngs.

"J'ai visité de nombreux villages touristiques communautaires, mais le village des Lu de Ban Tham m'a particulièrement impressionné par son organisation propre et ordonnée, ainsi que par l'accueil chaleureux de ses habitants. Les nombreux coins fleuris, idéaux pour prendre des photos, sont aussi une grande attraction. Chaque saison offre une grande variété de fleurs", affirme Nguyên Hông Nguyên, un guide touristique.

En parcourant le Nord-Ouest, les visiteurs peuvent découvrir des roues à eau, mais les plus belles se trouvent sans doute dans le village de Nà Khuong, dans la commune de Ban Hon. Situées en hauteur par rapport au ruisseau Nâm Mu, ces 35 roues à eau, construites par les habitants de l'ethnie Thai pour irriguer leurs champs, constituent aujourd'hui une attraction touristique prisée, offrant aux visiteurs une expérience paisible au cœur des montagnes.

"C'est impressionnant de découvrir ces villages au bord de la rivière de Nâm Mu. C’est une destination fascinante pour les touristes, avec un cadre dépaysant", confie Nguên Thị Huyền, une touriste de Hanoï.

Lai Châu, qui abrite les cultures uniques de 20 ethnies, accueille également quatre des 14 groupes ethniques nationaux comptant moins de 10.000 personnes : les Si La, Mang, Công et La Hu. Lors des Journées culturelles des ethnies, les visiteurs ont pu apprécier une fresque culturelle unique.

"Nous avons été émerveillés par les festivals et la diversité des tenues colorées des habitants, si différentes de ce que nous connaissons ailleurs. Nous sommes ravis d’avoir découvert les coutumes et traditions des montagnes du Nord-Ouest", partage Johanne, une touriste canadienne.

Selon Trân Manh Hùng, vice-directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Lai Châu, cette province s'est donné pour mission de préserver et développer les valeurs culturelles traditionnelles de ses ethnies, en lien avec le développement touristique et la construction de nouvelles infrastructures. "Ce projet met l'accent sur la préservation des traditions tout en améliorant la qualité des offres touristiques", dit-il.

Lai Châu, avec son potentiel touristique et ses nombreuses destinations attrayantes, se concentre sur la stimulation du tourisme afin de devenir une destination phare du Nord-Ouest.

Texte et photo : Phuong Mai/CVN