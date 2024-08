Phu Quôc, destination la plus populaire pour les touristes sud-coréens

Bénéficiant d'une nature intacte et offrant des expériences uniques, Phu Quôc est la destination la plus appréciée des touristes sud-coréens, surpassant Nha Trang, Dà Nang, Bangkok (Thaïlande) et Tokyo (Japon).

>> Phu Quôc est considérée comme la deuxième plus belle île du monde en 2024

>> Phu Quôc et Nha Trang parmi les destinations touristiques préférées des Sud-Coréens

>> The Lonely Planet donne des raisons à visiter l'île Phu Quôc

>> Lonely Planet décrit Phu Quôc comme une destination balnéaire de premier plan

Photo : ND/CVN

Le 15 juillet, le site Rankify Korea a publié une liste des dix destinations internationales les plus prisées par les touristes sud-coréens. Cette liste a été une surprise : la première place revient à une destination vietnamienne. Il ne s’agit pas de Dà Nang ni de Nha Trang, toutes deux déjà bien connues des touristes sud-coréens, mais de Phu Quôc, qui s’est hissée au sommet et est devenue la destination la plus populaire parmi les touristes sud-coréens dans le monde entier.

Les données d’enquête révèlent que Phu Quôc est la destination préférée des touristes sud-coréens âgés de 30 à 39 ans, les femmes représentant 67% des visiteurs. L’île a obtenu 12.855 points, loin devant Nha Trang (10.157 points) et Tokyo (3.796 points).

Autrefois considérée comme une "étoile montante" ou un paradis relativement inconnu pour les touristes sud-coréens, comme le rapportait l'Agence de presse sud-coréenne Yonhap en novembre dernier, Phu Quôc est désormais devenue une destination de choix. L'île a même séduit la star de la K-pop UEE, qui y est retournée deux fois en six mois pour ses vacances. Mango Fairy, une blogueuse avec 16.000 abonnés sur Naver, a loué Phu Quôc comme les "Maldives du Vietnam". Elle a indiqué qu'à Phu Quôc, on peut profiter de villas en bord de mer avec piscine privée de meilleure qualité et à des prix plus abordables qu'à Phuket, en Thaïlande.

Actuellement, quatre compagnies aériennes sud-coréennes proposent des vols directs vers Phu Quôc, et ce nombre devrait augmenter. Selon NewSis, Eastar Jet effectue quatre vols directs hebdomadaires depuis Cheongju depuis le 17 juillet dernier.

Photo : ST/CVN

Kim Kye Yong, directeur général de Korean Air au Vietnam, a expliqué l'attractivité de l'île en déclarant : "Phu Quôc est bien préservée avec une nature intacte et possède des complexes hôteliers luxueux, le plus long téléphérique à trois câbles du monde, des parcs à thème passionnants et une architecture de style européen époustouflante. Les touristes sud-coréens adorent capturer et partager ces expériences sur les réseaux sociaux. Phu Quôc est la destination idéale où vous pouvez vous détendre et profiter d'une variété d'expériences en même temps".

Une île aux expériences infinies

Phu Quôc a conquis le cœur des touristes sud-coréens avec sa beauté de "paradis tropical". L'île bénéficie de conditions naturelles inestimables pour le développement du tourisme, notamment un climat doux, un soleil chaud toute l'année, des montagnes vallonnées et une mer immense avec 28 îles grandes et petites, 150 km de côtes et 14 plages de sable doré et de sable blanc crémeux. Phu Quôc abrite également le parc national et la réserve marine éponymes, qui couvrent plus des deux tiers de la superficie naturelle de l'île et constituent la zone centrale de la réserve de biosphère de Kiên Giang.

Dans un article de janvier 2024, The Korea Herald, le journal anglophone le plus lu de la République de Corée, décrivait Phu Quôc comme un endroit enchanteur avec des levers et couchers de soleil envoûtants et une ambiance naturelle romantique. Parallèlement, Chosun Ilbo, l'un des trois principaux journaux grand public en ce pays, a déclaré que la beauté naturelle de Phu Quôc est un régal pour les cinq sens.

Les deux journaux réputés ont convenu que l'attractivité de Phu Quôc pour les touristes sud-coréens s'étend au-delà de sa beauté naturelle pour inclure ses complexes de divertissement uniques.

À Phu Quôc, l'attraction la plus remarquable est le complexe de divertissement unique en son genre Sunset Town dans la partie sud de l'île. Les touristes peuvent visiter le pont Kiss (Baiser), assister au spectacle multimédia Kiss of the Sea et aux feux d'artifice nocturnes, voir des marionnettes vietnamiennes à l'À Ơi - le premier théâtre de marionnettes en bord de mer au Vietnam, et visiter le marché nocturne de Vui Phet pour déguster de délicieux plats et des spectacles de rue captivants.

Ces endroits de Sunset Town sont marqués comme "instagrammables" par les touristes sud-coréens, ce qui signifie qu'ils sont parfaits pour prendre des photos pour Instagram - une plate-forme de médias sociaux préférée de ces visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Depuis Sunset Town, les touristes ne peuvent pas manquer l'expérience de prendre le plus long téléphérique à trois câbles du monde jusqu'à l'île de Hon Thom. Selon les représentants de Sun World Hon Thom, les touristes sud-coréens représentent la moitié des visiteurs internationaux utilisant le téléphérique. Ils profitent des vues panoramiques à couper le souffle sur les eaux émeraude de Phu Quôc depuis le plus long téléphérique à trois câbles du monde. "Vingt minutes de téléphérique jusqu'à Hon Thom passent en un clin d'œil tandis que vous admirez le paysage en constante évolution sous vos pieds", a décrit Chosun Ilbo.

Outre les expériences de divertissement, l'attractivité de Phu Quôc pour les touristes sud-coréens réside dans les stations balnéaires de rêve qui s'adressent aux familles à la recherche d'un hébergement avec piscine pour des séjours prolongés. Dans la partie sud de l'île, sur des plages paradisiaques, dont la plage Kem, se trouvent plusieurs stations balnéaires offrant des expériences uniques à chaque visite.

Pour les touristes haut de gamme, des complexes hôteliers et des hôtels de luxe, notamment le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, le New World Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc et Curio Collection by Hilton, sont des options adaptées. Pour les touristes jeunes ou soucieux de leur budget, le Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay ou les mini-hôtels et boutiques au Sunset Town sont des choix idéaux. Phu Quôc peut répondre aux besoins de tous les types de touristes.

Vu sa beauté et ses expériences attrayantes, de nombreux experts prédisent que Phu Quôc attirera davantage de touristes sud-coréens à l'avenir. Les données du Service provincial du tourisme de Kiên Giang montrent qu'au cours des quatre premiers mois de 2024, la province a accueilli près de 220.000 touristes sud-coréens, ce qui a représenté une augmentation de 165% par rapport à l'année dernière. Cette tendance positive devrait se poursuivre alors que les Sud-Coréens se préparent pour Chuseok, l'une de leurs vacances les plus importantes.

VNA/CVN