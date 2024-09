Bientôt un grand festival pour le climat à Ha Long

Photo : VNA/CVN

Le festival "Art for Climate - Ha Long Bay 2025" est considéré comme un événement international, prévu du 13 au 19 janvier 2025. L'événement devait initialement avoir lieu dans un pays du Moyen-Orient, mais Arsuprema, l'organisateur français de "Art for Climate", a finalement choisi la baie de Ha Long.

Choisir la baie de Ha Long, c’est non seulement honorer les valeurs de l’art, mais aussi sensibiliser à la conservation du patrimoine, s’unir pour répondre au changement climatique et protéger l’environnement.

Selon les organisateurs, environ 80.000 personnes sont attendues à l'événement, parmi lesquelles des décideurs politiques, des dirigeants locaux, des artistes, des militants environnementaux, des investisseurs, des étudiants et de nombreux acteurs de la communauté.

Il y aura notamment plus de 200 milliardaires européens ayant participé aux précédents événements "Art for Climate", sans parler de la présence attendue de milliardaires asiatiques, dont certains n’ont jamais visité le Vietnam.

Photo : Thanh Liêm/VNA/CVN

La particularité de cet événement est que ces milliardaires envisagent de se rendre dans la baie de Ha Long en superyacht. Les organisateurs ont l'idée de se coordonner avec les autorités locales pour faire mouiller ces superyachts sur de belles plages de sable situées au pied des montagnes entre la baie de Ha Long et la baie de Bai Tu Long.

Auparavant, le 16 septembre, une cérémonie d'annonce du festival "Art for Climate - Ha Long Bay 2025" a eu lieu à l'ambassade de France. Le vice-ministre des Affaires étrangères, le président du Comité national vietnamien pour l'UNESCO, Hà Kim Ngọc, ainsi que des ambassadeurs de nombreux pays, des chefs d'agences et d'organisations internationales au Vietnam et des représentants d'entreprises y ont participé.

Le festival "Art for Climate - Ha Long Bay 2025" comprendra de nombreuses activités passionnantes et uniques. Parmi ces activités, on peut citer des festivals de musique avec la participation de nombreuses stars et artistes de renommée mondiale, ainsi que des séminaires et ateliers pour trouver des réponses au changement climatique, organisés par des organisations non gouvernementales et des agences gouvernementales des principaux pays.

Les expositions, qui présenteront des œuvres d'art et mettront en valeur des artistes locaux et internationaux, seront suivies par une vente aux enchères. Un grand événement culinaire célébrera les cuisines locales et internationales, tandis qu'un sommet sur l'environnement comprendra des visites guidées de la baie de Ha Long et des discussions clés sur la conservation marine.

Nguyên Hùng/CVN