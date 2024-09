Phu Quôc devrait attirer un grand nombre de touristes internationaux à la fin de l'année

La ville de Phu Quôc, province méridionale de Kiên Giang (Sud), a attiré plus de 723.960 touristes internationaux entre janvier et septembre, soit une hausse de 56,5% par rapport à la même période de l'année dernière, dépassant de 8,6% l'objectif prévu pour l'année.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Service du tourisme de Kiên Giang, Bùi Quôc Thai, a souligné la croissance notable du secteur touristique à Phu Quôc, avec un bon nombre de visiteurs nationaux et étrangers.

Actuellement, les compagnies internationales exploitent environ 100 vols hebdomadaires reliant l'île à plus de 150 pays et territoires à travers le monde. Parmi ces liaisons, il y a de nombreux vols directs vers des destinations telles que la République de Corée, Taïwan (Chine), la Malaisie et la Thaïlande. De plus, des vols charters en provenance du Kazakhstan, de la République tchèque, de la Pologne, des États-Unis, de la Mongolie, de Dubaï (Émirats arabes unis), de Singapour, d'Ouzbékistan, etc. permettent aux touristes de venir à Phu Quôc.

Nguyên Vu Khac Huy, vice-président permanent de l'Association du tourisme de Kiên Giang et directeur général de l'agence de voyage Vina Phu Quôc Travel, attribue cette augmentation significative du nombre de touristes internationaux vers "l'île aux perles" à plusieurs facteurs, notamment la couverture médiatique internationale positive sur Phu Quôc et de nombreuses récompenses prestigieuses décernées à cette destination.

Parallèlement, une politique de visa favorable, des services haut de gamme, ainsi qu'une large gamme de produits touristiques, un environnement naturel pur, de belles plages et des forêts vierges ont contribué à l'attractivité de Phu Quôc auprès des visiteurs internationaux.

D'après les prévisions du Service provincial du tourisme, Phu Quôc devrait accueillir environ 123.258 visiteurs internationaux supplémentaires au cours du dernier trimestre de l'année, portant le nombre total pour toute l'année à plus de 847.000 visiteurs, dépassant de 27% l'objectif initial. Cette tendance à la hausse devrait continuer à être stimulée par les vacances de fin d'année, notamment Noël, le Nouvel An 2025 et les vacances d'hiver.

De plus, la reprise des liaisons aériennes internationales en provenance d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et d'Asie centrale devrait contribuer à l'augmentation du flux de visiteurs internationaux vers Phu Quôc.

VNA/CVN