Vietnam et Japon coopèrent pour équilibrer le développement du tourisme

Des experts vietnamiens et japonais dans le tourisme ont partagé leurs expériences et discuté de solutions pour optimiser la préservation du patrimoine culturel et le développement du tourisme durable lors du deuxième séminaire sur le tourisme Vietnam - Japon qui s'est tenu à Hanoï le 2 octobre.

Photo : CTV/CVN

Présenté lors de l'événement, le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a présenté les avantages du Vietnam pour développer le tourisme.

Il a noté que le Japon est toujours un marché important du secteur touristique vietnamien.

Il a déclaré que le Vietnam s'efforçait de développer des produits touristiques et créatifs basés sur des valeurs culturelles, répondant aux besoins de plus en plus diversifiés des touristes internationaux. Cependant, son secteur touristique est également confronté à des défis dans la protection et le développement des valeurs du patrimoine culturel.

Il a souligné que le maintien d'un équilibre entre le développement du tourisme et la conservation du patrimoine était une tâche importante.

De son cooté, Hirashima Takashi, directeur adjoint de l'Organisation nationale du tourisme du Japon, a affirmé que les deux pays ont de nombreuses similitudes en matière de culture et de tourisme. En particulier, le tourisme du patrimoine culturel apporte de nombreuses valeurs, contribuant à nourrir la fierté de chaque citoyen dans sa patrie et son pays.

Il a déclaré que l'industrie du tourisme doit créer des produits et des mécanismes économiques raisonnables, former des ressources humaines, protéger l'environnement et fournir des moyens de subsistance aux populations des zones patrimoniales.

VNA/CVN