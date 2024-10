Le Sun Paradise Land de Phu Quôc, joyau caché de l’Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Pour tous les voyageurs avertis, l’île idyllique est depuis longtemps reconnue comme une destination de choix avec des paysages naturels spectaculaires et uniques, ainsi que des plages pittoresques qui laissent les visiteurs complètement émerveillés, a-t-il écrit.

"Et ce qui est encore mieux, c’est que les visiteurs peuvent rester jusqu’à 30 jours sans visa", a-t-il ajouté.

Selon Travel+Leisure, la plage de Khem en particulier se distingue comme un endroit à ne pas manquer car elle possède du sable blanc doux avec des eaux vert émeraude. En effet, la plage est devenue synonyme de vie insulaire surélevée.

"L’attrait de la plage de Khem va au-delà de sa beauté naturelle, offrant un cadre idéal pour la détente et le ressourcement, regorgeant de certains des meilleurs hébergements de la région", a-t-il expliqué.

Il a également suggéré aux visiteurs de découvrir des propriétés luxueuses et immersives à proximité telles que New World Phu Quôc, JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quôc Emerald Bay et Premier Village Phu Quôc.

Travel + Leisure a également révélé que le paysage saisissant de l’île est le premier choix pour les aventures et activités de plein air afin de faire monter l’adrénaline, comme la natation, la plongée avec tuba et la plongée sous les courants du golfe de Thaïlande.

Photo : ST/CVN

"Les zones côtières de l’île sont également idéales pour le kayak et le paddleboard, offrant une perspective unique du littoral de Phu Quôc", a-t-il partagé.

Selon Travel+Leisure, les touristes étrangers peuvent s’attendre à voir des tambours de festival, des cerfs-volants de dragon, des danses de lion, des feux d’artifice et des comédies musicales de marionnettes magiques qui recréent des contes de fées vietnamiens.

Parmi les autres points forts, citons le téléphérique à trois fils menant à l’île de Hon Thom, qui accueillera bientôt un centre de divertissement futuriste destiné à accueillir des concerts EDM, des expositions de jet-ski et des démonstrations de flyboard propulsé par jet d’eau.

Le site web a également souligné que Phu Quôc est également adaptée à tous les budgets, avec tout ce qu’il faut, depuis les hébergements simples à Sunset Town jusqu’aux complexes hôteliers luxueux de la région de Kem Beach.

"Avec tous ces attributs incroyables et une nouvelle récompense passionnante, il n’y a tout simplement aucune excuse pour que les voyageurs ne vivent pas la magie de Phu Quôc", a conclu Travel + Leisure.

VNA/CVN