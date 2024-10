Le secteur du tourisme vise 17 à 18 millions de visiteurs internationaux en 2024

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a affirmé son engagement à attirer 17 à 18 millions de visiteurs internationaux au Vietnam en 2024 en intensifiant ses efforts de promotion et de marketing au cours du quatrième trimestre, en mettant l'accent sur le marché indien, connu pour ses touristes dépensiers. Le ministère a fait cette déclaration lors de sa conférence de presse trimestrielle tenue le 3 octobre.

Au cours des huit premiers mois, le pays a accueilli 312.000 visiteurs indiens, soit une augmentation de 263 % par rapport à l'année précédente, plaçant l'Inde au huitième rang des 10 principales sources de touristes internationaux du Vietnam, selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT).

Pour tirer parti de l'augmentation attendue du nombre de touristes indiens, le ministère et la VNAT ont élaboré une stratégie visant à stimuler la promotion du tourisme sur le marché le plus peuplé du monde. En octobre, la VNAT collaborera notamment avec les agences de voyages et les localités pour organiser une campagne de promotion à grande échelle en Inde.

Entre janvier et août, le Vietnam a accueilli plus de 11,4 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 45,8% par rapport à l'année précédente. Le nombre de touristes nationaux a atteint environ 89,5 millions. Parallèlement, les recettes touristiques sur huit mois ont atteint environ 586.100 milliards de dongs (23,67 milliards d'USD).

Le pays abrite actuellement plus de 4 140 entreprises fournissant des services de voyages internationaux et plus de 39 149 guides touristiques agréés. En outre, il existe 269 hôtels cinq étoiles avec plus de 87.300 chambres dans tout le pays.

Au quatrième trimestre, le ministère devrait mettre en œuvre des plans et des mesures pour accélérer la reprise et le développement durable du secteur. Les événements à venir comprennent la cérémonie de remise des prix du tourisme vietnamien 2024, un festival gastronomique national dans la province de Dien Bien, un stand touristique vietnamien au World Travel Market de Londres au Royaume-Uni et une conférence de coopération touristique Vietnam-Taïwan (Chine).

