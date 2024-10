Séjour unique pendant la saison des crues dans un village touristique

>> Riches expériences en saison des crues à Tân Hoa

>> Le seul village vietnamien à recevoir le titre de "Best Tourism Village" 2023

>> Village de Tân Hoa : de la pauvreté à l’excellence touristique

À Tan Hoa, les eaux de crue n'envahissent pas les maisons puisque celles-ci s'élèvent en conséquence, garantissant ainsi la sécurité de leurs habitants. Les visiteurs vivent ici une expérience vraiment unique, avec une vue imprenable sur un paysage complètement inondé, avec en toile de fond des montagnes imposantes, tout en se sentant en sécurité.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, Tan Hoa compte plus de 10 homestays flottants, où les clients peuvent séjourner même en période d'inondation. Les eaux restent calmes, sans grosses vagues ni courants rapides. Une fois que la pluie s'est calmée et que les eaux de crue se stabilisent, les visiteurs peuvent profiter d'activités comme le canoë pour explorer la région et découvrir la vie locale.

Autrefois village pauvre où les habitants luttaient autrefois pour survivre aux inondations, Tan Hoa a donné naissance à une expérience touristique unique en période de crue que l'on retrouve dans bien peu d'endroits dans le monde. Cela montre la résilience des villageois, qui ont su profiter des défis météorologiques pour améliorer leurs moyens de subsistance.

VNA/CVN