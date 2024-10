À la découverte des tours jumelles de Quy Nhon

Étant l’une des structures Cham les plus emblématiques de la province de Binh Dinh, au Centre du Vietnam, les tours jumelles vieilles de près de 1.000 ans, continuent de captiver les visiteurs par leur remarquable préservation et leur importance historique.

Situées dans la rue Trân Hung Dao, quartier Dông Da, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), les tours jumelles, symboles des prouesses architecturales et de la richesse culturelle de la civilisation de Cham, sont également connues sous le nom de tour Hung Thanh. La tour nord mesure environ 22 m de haut, la tour sud mesure plus de 17 m de haut.

Bien qu’elles soient vieilles de près d’un millénaire, elles sont restées remarquablement bien préservées, résistant à l’épreuve du temps et des éléments. Les matériaux et les techniques uniques utilisés dans leur construction ont permis aux tours de résister aux catastrophes naturelles, y compris aux tempêtes les plus violentes.

À l’origine, le site se composait de trois tours interconnectées, reliées par un chemin sinueux. Cependant, au fil du temps, seules deux tours ont survécu. La tour la plus au nord s’est effondrée au XIXe siècle, et une structure de remplacement, construite plus tard, n’a pas non plus duré. Aujourd’hui, la zone où se trouvait autrefois la troisième tour est un terrain envahi par la végétation.

Les deux tours restantes ont été bien préservées, avec d’importants efforts de restauration entrepris dans les années 1960, puis dans les années 1990. La dernière restauration, réalisée entre 1990 et 1995, s’est principalement concentrée sur la réparation des toits des deux tours. Le grès utilisé dans la restauration a été soigneusement choisi pour correspondre au matériau d’origine, bien que les visiteurs puissent encore discerner des différences entre l’architecture d’origine et les sections restaurées.

L’architecture des tours jumelles est décrite comme presque parfaite. Une caractéristique notable est la frise de singes qui longe le bord des murs, culminant avec des statues d’oiseaux Garuda aux coins saillants. Contrairement aux autres tours Cham, qui sont généralement divisées en trois niveaux, les deux tours présentent un système complexe de plusieurs faux niveaux.

Chaque niveau est marqué aux quatre coins par des statues de Garuda, représentées avec les jambes pliées appuyées contre les coins et les bras tendus semblant soutenir le poids des niveaux supérieurs. Malgré une exposition prolongée à l’air marin salé, les reliefs restent en excellent état.

Le toit de la tour est a été renforcé pour éviter l’effondrement, bien que les efforts de restauration sur cette structure aient été plus limités que sur la tour nord. Pasha a exprimé une admiration particulière pour les sculptures en grès massif Linga-Yoni enchâssées dans les tours jumelles.

Cet ensemble d’idoles Linga-Yoni, sculpté dans du grès monolithique, possède une base carrée de 1,86 m de côté et une hauteur de 1,06 m. Il a été restauré à partir du prototype original d’après un dessin d’un chercheur français. Ceci est considéré comme la source de la créativité, un symbole vivant exprimant les croyances de fertilité de l’ancien peuple Cham, souhaitant que toutes choses prolifèrent.

Les fragments de la tour effondrée, notamment les reliefs de danseurs et les encadrements de portes, sont bien conservés et actuellement exposés au musée de Binh Dinh. Ces artefacts offrent un aperçu de la riche vie artistique et religieuse du peuple Cham, mettant en valeur un patrimoine culturel qui continue d’être soigneusement préservé. Les danses des filles Cham ont été restaurées pour servir les visiteurs et rendre l’expérience plus vivante.

