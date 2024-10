Sa Pa vise à devenir une destination touristique de classe mondiale du Vietnam

La zone touristique nationale de Sa Pa dans la province de Lào Cai (Nord) vise à devenir un centre de villégiature national de classe mondiale, avec des infrastructures et des services modernes et cohérents. L’offre de produits touristiques locaux est progressivement développée pour être diversifiée, unique, riche et de haute qualité.

>> La gravure sur argent des H’mông à Sa Pa

>> La baie de Ha Long et Sa Pa parmi les cinq destinations les plus tendances au monde

Photo : TN/CVN

Sa Pa entre dans la plus belle saison de l’année, lorsque les rizières en terrasses colorées sont très appréciées des touristes. Conti, un touriste italien, a déclaré : "Nous venons d’Italie. Ici, nous nous sentons très détendus et tranquilles, et nous apprécions beaucoup les paysages naturels que le Vietnam possède".

Sa Pa, avec de nombreux métiers artisanaux traditionnels différents, a créé une variété de produits tels que la sculpture sur argent des H’mông et des Dao, le tissage, la broderie, la fabrication de vêtements des H’mông, Dao, Giay, Tày, et Xa Pho, la fabrication d’instruments de musique, la collecte de médicaments traditionnels des Dao, et le forgeage. Aujourd’hui, ces métiers traditionnels ont été transformés par les habitants en produits touristiques portant l’empreinte culturelle des ethnies locales.

Hoàng Thi Vuong, directrice du Service de la culture et de l’information de la ville de Sa Pa, a déclaré : "Nous sommes en train d’élaborer des produits-souvenirs et des produits commerciaux développés sur la base des produits artisanaux traditionnels des communautés ethniques locales. Actuellement, nous proposons de soutenir et de préserver cinq groupes et secteurs de base pour servir les touristes. Nous espérons qu’une fois ce soutien mis en place, les touristes visitant Sa Pa auront de nouvelles expériences et plus de choix".

Afin de promouvoir, d’assister et d’améliorer l’expérience des touristes lors de leur exploration des sites touristiques, Sa Pa a mis en œuvre et continue de mettre en œuvre de nombreuses solutions technologiques. Actuellement, Sa Pa applique un système de gestion centralisé intelligent, comprenant un logiciel de réalité virtuelle à 360 degrés et une application touristique Sa Pa tour. Ces logiciels permettent de gérer, de rechercher et de fournir des informations complètes et précises sur les activités touristiques et les services de la région.

Photo : TTTD/CVN

Le festival de rue

Hoàng Trung Hiêu, vice-président du Comité de développement du tourisme et des vestiges de Sa Pa, a déclaré : "Le développement de l’application Sa Pa tour a apporté de nombreux avantages, notamment en permettant aux entreprises de Sa Pa de se connecter et de se développer ensemble, ainsi qu’en permettant aux clients de les connaître davantage. Les touristes vietnamiens et étrangers peuvent connaître les sites et les lieux de Sa Pa ainsi que les hôtels et restaurants, et ils peuvent facilement les trouver en téléchargeant l’application Sa Pa tour".

Le guide de voyage britannique Rough Guides a récemment publié le Top 10 des destinations les plus attrayantes en Asie du Sud-Est, dans lequel Sa Pa s’est classée 6e. Les rizières en terrasses de Sa Pa ont été élues parmi les sept plus belles et plus impressionnantes en Asie. Parallèlement, de nombreux sites Web et experts vietnamiens et étrangers ont fait l’éloge de Sa Pa. Cela montre que Sa Pa a tout le potentiel pour devenir une destination touristique de classe mondiale.

Pour faire de Sa Pa une zone touristique nationale moderne et de renommée internationale, la province de Lào Cai s’est concentrée sur la mise en œuvre du Plan général de développement de la zone touristique nationale de Sa Pa - ville de Sa Pa à l’horizon 2040, tel qu’approuvé par le Premier ministre. Parallèlement, la priorité a été donnée à l’investissement dans le développement des infrastructures de transport et touristiques reliant les différentes localités à Sa Pa et aux différentes zones touristiques.

Photo :vietnam-360.com/CVN

En ce qui concerne l’orientation du développement du tourisme à Sa Pa, Hà Van Siêu, vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a indiqué : "Pour que Sa Pa se développe comme une zone touristique nationale de classe mondiale, une destination où il fait bon vivre, visiter et expérimenter, il est évident que Sa Pa doit continuer à affirmer sa position en tant que destination offrant des produits touristiques durables et uniques. L’orientation du développement de la région touristique nationale de Sa Pa repose sur le développement durable et doit être fondée sur l’homme et la culture locale, afin de créer des produits touristiques de haute qualité, permettant aux touristes de vivre des expériences approfondies et de séjourner plus longtemps à Sa Pa".

Afin d’atteindre l’objectif de devenir une destination touristique nationale majeure de classe mondiale d’ici 2025, les autorités, les agences concernées et les habitants de Sa Pa ont clairement reconnu leur rôle et leur responsabilité de développer le tourisme de manière durable, avec une culture distinctive et en préservant l’environnement.

NDEL/VNA/CVN