Lonely Planet recommande des expériences pour un voyage à Ha Long

En plus de la croisière - une expérience typique pour les visiteurs de la baie de Ha Long, avoir une vue plongeante sur le site du patrimoine naturel mondial lors d’un trajet en téléphérique et profiter d’un bain de sources chaudes et d’une cuisine variée font partie des expériences que Lonely Planet recommande aux voyageurs.

Lonely Planet, un guide de voyage considéré comme la "bible" de la communauté mondiale des voyageurs, a récemment publié un article présentant pour la première fois des expériences incontournables pour les visiteurs de la baie de Ha Long.

Photo : VNA/CVN

"Aujourd’hui, la baie de Ha Long est une destination incontournable pour sa beauté surnaturelle – elle a été le lieu de tournage de certaines scènes du film +Kong : Skull Island+, sorti en 2017 – avec des grottes, des plages et une gamme d’activités de plein air, le tout à seulement quelques heures de Hanoï", vante Lonely Planet.

Si les expériences les plus typiques à Ha Long sont une croisière de nuit pour visiter la baie ou des activités de plein air comme le kayak et la natation, Lucas Nghia Vo, l’auteur de cet article, s’est rendu compte que cette terre patrimoniale peut offrir de nombreuses autres expériences formidables. Il a appelé ces expériences "Un guide pour la première fois sur la baie de Ha Long".

Selon lui, la première expérience consiste à prendre un vol touristique au-dessus de la baie.

Depuis le niveau de l’eau, les îles sont impressionnantes, avec leurs formations uniques et leurs noms fantaisistes comme le coq de combat, la tête de veau, le chien de pierre et le brûleur d’encens (figurant au dos du billet vietnamien de 200.000 dongs). Cependant, pour une perspective complètement différente, prenez le ciel lors d’un vol panoramique de 25 minutes en hydravion et les îles commencent à ressembler davantage à des mini-chaînes de montagnes serpentant à travers la mer. Les atterrissages et décollages sur l’eau valent à eux seuls presque le prix.

Photo : Sun Group/CVN

Le téléphérique Queen est également un excellent moyen d’obtenir une vue panoramique sur la baie de Ha Long et la ville de Ha Long depuis les airs. Faisant partie du complexe Sun World Ha Long, le système de téléphérique peut accueillir un nombre record de 230 passagers par cabine et voyager entre les deux moitiés de la ville de Ha Long, avec le complexe d’attractions Sun World d’un côté et la colline de Ba Deo de l’autre, avec de nombreux jeux de plein air et des activités de parc à thème à chaque extrémité.

Les familles apprécieront le parc à thème Sun World Ha Long, avec des jeux, des montagnes russes, une grande roue et l’un des plus grands parcs aquatiques d’Asie du Sud-Est, a écrit Lucas Nghia Vo.

Lonely Planet suggère également aux visiteurs de passer du temps à visiter la ville d’Ha Long pour explorer la montagne Bai Tho, le musée et la bibliothèque de Quang Ninh, qui sont tous des œuvres architecturales uniques.

Outre la croisière (qui est une expérience incontournable), il y a aussi beaucoup à faire sur terre. L’un des endroits préférés de Lucas pour se détendre est le Yoko Onsen Quang Hanh de style japonais, à environ 15 minutes de Ha Long.

Entouré de montagnes et de forêts, cet onsen est connu pour son eau naturelle riche en minéraux. En prime, cette expérience coûte une fraction de ce que coûterait un séjour comparable dans un onsen au Japon.

Photo : Sun Group/CVN

Avant d’être recommandé par Lonely Planet, Yoko Onsen Quang Hanh est également réputé pour être une escale idéale pour les touristes après avoir exploré Ha Long pendant des jours, se permettant de récupérer complètement après de longues journées de voyage continu. En plus des bains minéraux chauds, Yoko Onsen propose également des soins de santé complets, des saunas au sel et au cèdre aux thérapies de massage japonaises les plus typiques.

Outre les destinations, la cuisine de Ha Long attire également Lucas Nghia Vo. Il a déclaré qu’il aimait également goûter à toutes les spécialités de Ha Long comme le "bun cù ky" (soupe de crabe de pierre) préparé à partir de crabes de pierre trouvés dans les mangroves autour de Ha Long. La soupe comprend des vermicelles de riz, des tomates et des herbes fraîches dans un bouillon parfumé, le tout garni de chair de crabe de pierre. Parmi les autres plats préférés, citons les calmars grillés et les gâteaux de calmars à la Ha Long, faits de calmars hachés transformés en galettes moelleuses et frits. Ils peuvent être consommés en collation ou avec des crêpes à la farine de riz cuites à la vapeur en guise de repas.

Ha Long étant une destination touristique majeure, il est très facile de se rendre à Ha Long. Il faut environ 2 heures si l’on prend l’autoroute Hanoï - Hai Phong pour parcourir 170 km de Hanoï à Ha Long. La ville de Ha Long est également desservie par l’aéroport international de Van Don, situé à environ 50 km de la ville, avec des vols intérieurs depuis plusieurs grandes villes vietnamiennes.

Selon Lonely Planet, le paysage de Ha Long change au gré des saisons et la beauté de la région est à découvrir pratiquement toute l’année.

Pour les aventuriers, l’été est idéal pour pratiquer des sports nautiques, notamment le kayak et la natation. Le carnaval haut en couleur de Ha Long a également lieu fin avril/début mai. Cependant, les photographes préféreront peut-être visiter la ville en hiver, car les matins sont souvent brumeux, créant des scènes étranges d’îles enveloppées de brouillard au loin.

VNA/CVN