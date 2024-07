Phu Quôc et Nha Trang parmi les destinations touristiques préférées des Sud-Coréens

Les touristes sud-coréens s’intéressent de plus en plus aux destinations touristiques au Vietnam.

Selon les résultats d'une enquête publiée le 15 juillet, le site Rankify Korea a annoncé que le Vietnam compte deux sites parmi les trois destinations touristiques internationales les plus préférées en République de Corée.

Photo : BKG/CVN

Rankify Korea a utilisé un programme d'analyse de données massives (Big Data) pour évaluer le volume de recherches de Google Trend Index et de Naver au cours de la première semaine de juillet et le comparer avec celui de la dernière semaine de juin. Les résultats montrent que Phu Quôc occupe la première place, devant Nha Trang (Vietnam) et Tokyo (Japon).

Lors de la première semaine de juillet, Phu Quôc a obtenu 12.855 points, soit une augmentation de 2.962 points par rapport à la dernière semaine de juin, remportant ainsi la première place. La deuxième place est revenue à Nha Trang, avec 10.157 points, et la troisième place à Tokyo avec 3.796 points.

Les autres villes du top 15 sont Bangkok et Phuket (Thaïlande), Kuala Lumpur (Malaisie), Nagoya (Japon), Barcelone (Espagne), Kyoto (Japon), Hanoï (Vietnam), Paris (France), New York (États-Unis), Sydney (Australie), Shanghai (Chine) et Munich (Allemagne).

L'enquête montre également les résultats de l'analyse des préférences par sexe et par âge pour chacune de ces villes. Plus précisément, l’île de Phu Quôc est plus appréciée par les Sud-Coréennes, représentant un taux de 67% des données de l'enquête.

VNA/CVN