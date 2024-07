Le Vietnam devient la destination la plus prisée des Sud-Coréens cet été

Le Vietnam a détrôné le Japon au rang de destination internationale la plus prisée des touristes sud-coréens, selon l’analyse des tendances des voyages pour le troisième trimestre 2024, publiée lundi 8 juillet par le voyagiste sud-coréen Kyowon Tour Travel Easy.

Photo : VNA/CVN

Les données de réservation de voyages au troisième trimestre de cette année ont montré que si le Vietnam et le Japon restent deux destinations avec une forte demande de réservations au cours de cette période, l’augmentation du nombre de touristes choisissant la Chine a également été remarquable, a-t-il indiqué, attribuant ce résultat à la reprise et l’expansion des vols vers la Chine par de nombreuses compagnies aériennes au cours de l’été.

Au troisième trimestre 2024, pour la première fois, le taux de réservation du Vietnam a atteint 13,7%, supérieur à celui du Japon à 13,2%. La Chine se classe troisième dans la liste avec 11,7%. La Thaïlande arrive en quatrième position avec 7,1%, suivie par la Mongolie.

L’analyse a également montré que les destinations de voyage à courte distance représentaient 80% de toutes les réservations au cours de la haute saison estivale 2024, en particulier les vacances de Chuseok (mi-automne), les plus grandes vacances des Sud-Coréens en un an, prévues pour du 14 au 22 septembre. Pendant les vacances, 17% des voyageurs sud-coréens ont réservé des destinations au Japon, 14,7% ont choisi la Chine et 14,4% ont choisi le Vietnam.

Un responsable de Kyowon Tour Travel Easy a déclaré qu’en raison de l’impact de l’inflation élevée, de plus en plus de Sud-Coréens ont choisi des destinations étrangères de courte distance pendant la période des vacances ou pour des vacances anticipées afin d’éviter la haute saison et de réduire le fardeau des coûts.

VNA/CVN