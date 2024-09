Khe Chè : écotourisme et détente en pleine nature

La ferme Khe Chè est un lieu célèbre, offrant un espace vert, frais et paisible, entouré de rangées de bambous, de collines de pins et de jardins de myrtes violets. Les touristes peuvent se promener le long du ruisseau, pratiquer le kayak et déguster de délicieux plats.

La ferme Khe Chè est une zone d’écotourisme située dans le quartier de Mông Duong, ville de Câm Pha, province de Quang Ninh (Nord).

Elle offre aux visiteurs un espace de villégiature agréable et confortable. Les touristes ont l’occasion d’y découvrir la vie rurale traditionnelle à travers des activités telles que la pêche, les promenades dans des prairies verdoyantes et la participation aux travaux agricoles. Grâce à ses espaces verts et ses paysages magnifiques, les visiteurs profitent d’un cadre paisible, loin du bruit de la ville, et retrouvent un équilibre dans la vie moderne.

Aventure et relaxation

L’une des activités les plus appréciées à Khe Chè est la visite du jardin luxuriant et de son ruisseau rafraîchissant. La ferme est située près du mont Phu Si et possède une forêt de pins et un écosystème extrêmement diversifié.

La ferme offre une expérience conviviale dans la nature. Avec sa piscine en plein air, les voyageurs peuvent se détendre et profiter de l’environnement verdoyant. La piscine, magnifiquement conçue et spacieuse, garantit aux touristes des moments de relaxation.

C’est une destination idéale pour ceux qui souhaitent profiter de l’air pur et découvrir la nature. De plus, les visiteurs font du kayak, du camping, ou organisent des activités de team building.

L’un des services populaires de Khe Chè est le homestay (séjour chez l’habitant). Les voyageurs y découvrent la vie rurale, ce qui leur permet de se sentir proche de la nature.

En outre, la ferme propose divers services culinaires. Les touristes peuvent y déguster de délicieux plats traditionnels.

“C’est un lieu magnifique, entouré de collines de pins, de jardins de myrtes violets, de fleurs... Nous pouvons nous promener le long du ruisseau, pêcher, pratiquer le kayak et savourer d’excellents mets locaux”, a partagé Pham Công Danh, du quartier de Hà Phong, ville de Ha Long.

Avec ses services et ses commodités, Khe Chè offre aux visiteurs une expérience mémorable. En plus de la zone de villégiature, la ferme est également attractive pour ceux qui s’intéressent à la culture et à l’histoire locales. Les touristes peuvent en effet participer à des fêtes culturelles traditionnelles.

L’automne est la meilleure saison pour profiter du lieu et de ses superbes paysages. Pour les enfants, c’est un lieu attrayant grâce aux espaces de jeux et aux activités telles que la visite des jardins, la récolte des oranges, la pêche, les promenades, etc.

Texte et photos : Linh Trân - Phuoc Thành/CVN