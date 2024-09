Un navire de croisière amène près de 3.000 touristes internationaux à Ha Long

Le paquebot Costa Serena, battant pavillon italien, transportant près de 3.000 passagers et plus d'un millier de membres d'équipage, a accosté le 30 septembre au port international de Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Photo : VNA/CVN

Ce navire figure parmi les plus grands bâtiments de croisière internationaux arrivant à Ha Long cette année, marquant ainsi une empreinte significative pour le secteur touristique local.

Selon le programme, les croisiéristes, principalement originaires de pays et territoires sinophones, visiteront la baie de Ha Long, des sites touristiques de la ville et le centre urbain, avant de quitter le port à 18h00 le jour même.

Selon les prévisions, le Costa Serena reviendra à Ha Long avec de nouveaux groupes de touristes internationaux les 14 et 18 octobre, ainsi que les 4 et 8 novembre.

Selon le Département provincial du tourisme, Ha Long prévoit d'accueillir entre 60 et 70 paquebots en 2024, transportant environ 70.000 croisiéristes, avec une affluence particulièrement importante en fin d'année.

Photo : VNA/CVN

Ha Long s'affirme comme une destination prisée par les touristes internationaux en fin d'année. Le tourisme de croisière, en particulier, montre des signes de reprise encourageants.

La saison des croisières à Ha Long s'étend généralement de novembre à avril de l'année suivante. La saison 2024 a débuté sous des signes favorables, avec le retour de nombreux navires de croisière prestigieux et familiers tels que Royal Caribbean Cruise Line, Azamara, et Mein Schiff 5 à Ha Long de janvier à avril.

Il convient de noter que The World, navire battant pavillon américain, a été le premier navire de croisière de luxe à revenir pour un séjour prolongé à Ha Long.

Ce dernier transportait plus de 170 croisiéristes, principalement des millionnaires et milliardaires originaires des États-Unis et d'Europe, pour un séjour de quatre jours à Ha Long.

VNA/CVN