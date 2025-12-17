icon search
Les soldes impayés des cartes de crédit à Singapour atteignent un niveau record en 10 ans

La dette des cartes de crédit à Singapour a dépassé 9,07 milliards de dollars singapouriens (environ 7 milliards de dollars américains) au troisième trimestre 2025, un niveau jamais atteint depuis 2014.

Selon le Département des statistiques de Singapour (SingStat), les soldes impayés reportés au mois suivant ont augmenté de façon constante depuis 5,14 milliards de dollars singapouriens au deuxième trimestre 2021. Tout montant impayé sur une facture de carte de crédit avant la date d'échéance est reporté à la facture suivante, avec des intérêts. Les experts attribuent cette tendance inquiétante à des facteurs tels que la surconsommation, la culture de consommation privilégiant les articles de prestige et un accès facilité au crédit, notamment grâce aux services "acheter maintenant, payer plus tard". Les analystes estiment que cela pourrait être un signe des difficultés financières croissantes rencontrées par les Singapouriens face à la hausse des prix. L'inflation sous-jacente du pays a fortement augmenté pour atteindre 1,2% en glissement annuel en octobre, sous l'effet de la hausse des prix des services, de l'alimentation et du commerce de détail. La dernière fois que l'inflation sous-jacente a dépassé 1% remonte à décembre dernier, où elle avait atteint 1,7%.

VNA/CVN

