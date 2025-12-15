Au Maroc, 21 morts lors de crues soudaines dans une ville côtière

>> Environnement : le Maroc va connaître une sixième année de sécheresse

>> Maroc : la sécheresse aggrave le chômage dans les zones rurales

>> Maroc : 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

La province de Safi, située à environ 300 km au sud de Rabat, a été touchée par de "très fortes précipitations orageuses" ayant "provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels" en l'espace d'"une heure", ont précisé les autorités locales dans un communiqué. Dans un précédent document, elles faisaient état de 32 blessés transférés à l'hôpital de la ville portuaire. "La plupart" d'entre eux ont été autorisés à sortir "après avoir reçu les soins et traitements nécessaires". Au Maroc, l'automne est normalement une période de transition entre l'été et l'hiver, marquée par une baisse progressive des températures, mais le réchauffement climatique limite désormais cette baisse, tout en maintenant une forte présence de vapeur d'eau héritée de l'été. Cette combinaison augmente le risque d'averses intenses, d'après des experts. Au moins 70 habitations et commerces situés dans la médina (vieille ville) de Safi ont été inondés, dix véhicules ont été emportés par les eaux et un tronçon routier a été endommagé, entraînant l'interruption de la circulation sur plusieurs axes à l'intérieur de la ville, ont indiqué les autorités.

AFP/VNA/CVN