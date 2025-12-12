Le Conseil de l'UE approuve le 6e versement d'environ 2,3 milliards d'euros au titre de la Facilité pour l'Ukraine

>> L'UE renforce son soutien à l'Ukraine avec une aide de 30,6 milliards d'euros pour 2025

>> Le Conseil de l'UE approuve les accords actualisés de coopération fiscale entre l'UE et cinq pays tiers

>> États-Unis et Ukraine s'accordent sur un cadre de sécurité

Ce sixième versement reflète le succès de la mise en œuvre par l'Ukraine des huit étapes de réforme requises dans le plan pour l'Ukraine, ainsi que l'accomplissement d'une étape restante du quatrième versement. Le financement approuvé par le Conseil vise principalement à renforcer la stabilité macro-financière de l'Ukraine et à soutenir le fonctionnement de son administration publique. Depuis son lancement, la Facilité pour l'Ukraine a déjà versé 6 milliards d'euros sous forme de financement relais, 1,89 milliard d'euros sous forme de préfinancement et cinq tranches d'environ 4,2, 4,1, 3,5, 3,2 et 1,8 milliards d'euros respectivement. La Facilité pour l'Ukraine, entrée en vigueur le 1er mars 2024, est un financement stable de l'UE fixé à 50 milliards d'euros, sous forme de subventions et de prêts, afin de soutenir la reprise, la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine pour la période 2024-2027.

Xinhua/VNA/CVN