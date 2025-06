Singapour : légère baisse de l’inflation de base en mai

L’inflation de base à Singapour a ralenti à 0,6% en mai, marquant un retournement par rapport à la légère hausse enregistrée en avril, selon un rapport conjoint publié le 23 juin par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et le ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie (MTI).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce recul s’explique principalement par la baisse des prix des denrées alimentaires. En avril, l’inflation de base était remontée à 0,7%, contre 0,5% en mars - son plus bas niveau en quatre ans - interrompant ainsi une série de six mois consécutifs de baisse en glissement annuel.

Toujours en mai 2025, l’inflation globale a également légèrement diminué, passant de 0,9% en avril à 0,8%, en raison d’un ralentissement des hausses de prix dans les secteurs de l’alimentation et des transports privés.

Le rapport sur l’inflation de mai montre que les autres catégories de prix sont restées stables ou ont continué à reculer.

La MAS et le MTI maintiennent leurs prévisions pour l’ensemble de l’année 2025, tablant sur une inflation de base et une inflation globale comprises entre 0,5% et 1,5%. Toutefois, ils soulignent que les incertitudes restent élevées, en raison des risques extérieurs croissants.

Malgré une récente hausse des prix mondiaux du pétrole brut, l’inflation importée à Singapour devrait rester modérée, avec des niveaux encore proches de la moyenne de 2024. Les autorités notent également la nécessité de surveiller l’évolution des prix des produits alimentaires.

Par ailleurs, les mesures du gouvernement singapourien, telles que l’augmentation des subventions pour les services essentiels comme les soins de santé publique, l’éducation préscolaire et les transports en commun, devraient continuer à freiner l’inflation des services.

VNA/CVN