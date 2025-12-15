Allemagne

Arrestation de cinq personnes soupçonnées d'avoir planifié une attaque contre un marché de Noël

Parmi les suspects figurent un Égyptien, un Syrien et trois Marocains, selon un communiqué conjoint publié par la police locale, le parquet général de Munich et l'Office central bavarois de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Des mandats d'arrêt officiels ont été délivrés pour quatre des hommes, tandis que le cinquième a été placé en détention préventive, indique le communiqué. Les procureurs soupçonnent actuellement un motif islamiste derrière l'attaque planifiée, qui aurait dû être perpétrée à l'aide d'un véhicule. Le suspect égyptien aurait appelé à commettre un attentat contre une mosquée dans le Sud de la Bavière pendant la période de Noël 2025, exhortant à utiliser un véhicule pour foncer dans un marché de Noël afin de "tuer ou blesser autant de personnes que possible". Les détails supplémentaires ne sont pas divulgués en raison de l'enquête en cours, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN