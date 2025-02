L'économie de Singapour devrait croître de 1 à 3% cette année

Le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie a prévu que la croissance économique du pays se situerait entre 1 et 3% en 2025.

Selon un rapport du ministère, compte tenu des performances de l'économie au quatrième trimestre, la croissance du PIB s'est établie à 4,4% pour l'ensemble de 2024, soit plus rapidement que l'expansion de 1,8% en 2023. La croissance du PIB pour l'année a été principalement tirée par les secteurs du commerce de gros, de la finance et des assurances et de la fabrication.

Depuis l'Étude économique de Singapour en novembre 2024, les principales économies du monde sont restées résilientes, affichant des performances largement conformes aux attentes au quatrième trimestre 2024 dans un contexte d'incertitude économique mondiale croissante. Les perspectives de la demande extérieure de Singapour pour 2025 sont également restées globalement inchangées, la croissance globale du PIB des principaux partenaires commerciaux de Singapour devant ralentir par rapport au niveau de 2024.

Compte tenu de l’environnement économique extérieur et intérieur, et sauf matérialisation de risques de baisse, l’économie de Singapour devrait croître de 1 à 3% en 2025, selon le rapport.

